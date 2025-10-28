Musetti-Sonego mercoledì verso le 17 LIVE su Sky

Offerte Sky
Musetti-Sonego all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming

Derby azzurro alla Défense Arena tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, in programma mercoledì sul Court 1 come 4° incontro dalle ore 11. Il carrarino cerca punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals,  il torinese insegue il primo ottavo di finale in carriera a Parigi. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio con derby per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi. Reduce dalla semifinale a Vienna, il carrarino affronterà l'amico Lorenzo Sonego nel match di secondo turno. L'incontro è in programma mercoledì a La Défense Arena sul Court 1 come 4° match dalle ore 11 (alle 17 circa) e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Musetti-Sonego: un precedente e il doppio insieme

Tra Musetti e Sonego c'è un solo precedente che risale al torneo di Vienna dello scorso anno: al primo turno vinse il carrarino con lo score di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora. Amici fuori dal campo, i due Lorenzo hanno giocato spesso insieme in doppio e quest'anno hanno raggiunto la finale del Masters 1000 di Cincinnati, persa contro Mektic e Ram. 

Sonego: "Bello e difficile il derby con l'amico Musetti"

