Parigi saluta Mahut, mentre in tribuna si inizia a parlare italiano

Michela Curcio
©Getty

Troppo più forte Jannik contro Shelton, mentre la "follia tricolore" impazza sempre di più all'interno della Defense Arena. Bublik e Zverev esaltano il pubblico contro De Minaur e Medvedev, in due partite meravigliose ed estenuanti. Intanto il doppio regala le ultime speranze al popolo francese dopo i saluti al campionissimo Mahut, ex numero 1, icona di stile e recordman (insieme a Isner) per la partita più lunga di sempre: 11 ore!

