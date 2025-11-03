Novak Djokovic giocherà le Atp Finals di Torino. La conferma è arrivata dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, al microfono de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento. La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024". L'azzurro è stato superato all'ottavo posto nella Race proprio nei giorni scorsi da Auger-Aliassime, che ha fallito la qualificazione aritmetica perdendo la finale di Parigi con Sinner. Musetti è iscritto al torneo Atp 250 di Atene, in cui sarà costretto a vincere per superare il canadese e strappare il pass per Torino. Chi è la prima testa di serie del torneo in Grecia? Sempre lui, Novak Djokovic, l'ultimo ostacolo per Musetti per centrare una storica qualificazione alle Finals.