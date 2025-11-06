Atp Finals, alle 12 sorteggio LIVE su Sky Sport 24

Atp Finals, il sorteggio dei gironi in diretta live
È il giorno del sorteggio alle Atp Finals: appuntamento alle 12, a Torino, per scoprire gli avversari di Jannik Sinner e del doppio Bolelli/Vavassori. In singolare c'è ancora un posto libero: in ballo Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Il sorteggio sarà live su Sky Sport 24, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre
Atp Finals, le fasce del sorteggio
SINGOLARE
- 1^ FASCIA: SINNER e Alcaraz
- 2^ FASCIA: Zverev e Djokovic
- 3^ FASCIA: Shelton e Fritz
- 4^ FASCIA: De Minaur e Auger-Aliassime o MUSETTI
DOPPIO
- 1^ FASCIA: Cash/Glasspool e Heliovaara/Patten
- 2^ FASCIA: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
- 3^ FASCIA: Skupski/Salisbury e Krawietz/Puetz
- 4^ FASCIA: BOLELLI/VAVASSORI e Harrison/King
in evidenza
"Jannik oltre il tennis" - Capitolo 4
Per introdurre le Atp Finals, l'evento tennistico più importante che si tiene in Italia, ecco il 4° capitolo di 'Jannik, oltre il tennis', l’ormai tradizionale appuntamento con l’intervista al numero 1 del mondo realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Sinner ha fatto il bilancio della sua stagione: una nuova e imperdibile opportunità di scoprire sogni, obiettivi e il dietro le quinte di un campione unico
Sinner, ieri il primo allenamento. VIDEO
Sinner ha svolto ieri il primo allenamento a Torino, impegnato sul Campo 2 del Circolo della Stampa Sporting con lo sparring ceco Max Mrva. Oggi, ore 12, Jannik si allenerà sul Centrale della Inalpi Arena con Alex De Minaur
Ci sono due variabili da tenere in considerazione. La prima riguarda la partecipazione di Novak Djokovic che scioglierà le riserve soltanto dopo l'Atp 250 di Atene. La seconda (e direttamente collegata) riguarda l'ottavo posto: ancora in corsa Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, con l'azzurro obbligato a vincere il torneo di Atene per l'aritmetica qualificazione. Entrambi, però, parteciperebbero in caso di forfait di Nole
Come funziona il sorteggio
Si partirà prima con il sorteggio dei gironi di doppio, poi con il singolare. Il regolamento è lo stesso per entrambi: gli otto "maestri" sono divisi in quattro fasce secondo la Race Atp 2025 e verranno sorteggiati in due gironi. Da domenica il via al round robin, in programma fino a venerdì 14 novembre
Sinner guiderà il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Alcaraz guiderà il gruppo che porta il nome di Jimmy Connors. I gironi del doppio, invece, si chiameranno gruppo Peter Fleming e gruppo John McEnroe
Le fasce del sorteggio
Riflettori puntati soprattutto su Jannik Sinner. L'azzurro, campione in carica a Torino, sarà inserito in prima fascia, insieme a Carlos Alcaraz
È il giorno del sorteggio delle Nitto Atp Finals 2025. Oggi scopriremo gli avversari di Jannik Sinner, del doppio Bolelli/Vavassori e i potenziali rivali di Lorenzo Musetti, ancora in corsa per la qualificazione