Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky, grandi ascolti per il ritorno di Sinner al 1^ posto del tennis mondiale

ascolti sky

Oltre 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi per il trionfo dell’azzurro nella finale di Parigi contro Auger-Aliassime. Circa 900 mila per la semifinale di sabato contro Alexander Zverev

SINNER: "TORNARE NUMERO 1 E' UN RISULTATO INCREDIBILE"

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 166 mila spettatori unici** e il 9,8% di share tv*.  La differita in onda su TV8 dalle 17.15 ha registrato 968 mila spettatori medi complessivi, 2 milioni 807 mila spettatori unici e il 7,1% di share tv.

Quasi 900 mila spettatori per la semifinale contro Zverev

Il trionfo del tennista azzurro, tornato al vertice della classifica ATP, è passato anche per la semifinale contro Alexander Zverev di sabato 1° novembre. Il match – dalle 17 su Sky Sport Uno – ha registrato 889 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 466 mila contatti unici** e il 7,7% di share tv*.

Su Skysport.it la finale ha totalizzato 2,3 milioni di pageviews

Ottimi numeri anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale parigina ha totalizzato 440 mila utenti unici, 505 mila visite, 2,3 milioni pageviews e 677 mila videoviews. Sui social, invece, gli account di Sky e NOW hanno generato circa 450 mila interazioni e quasi 5 milioni di videoviews.

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Tennis: Altre Notizie

Grandi ascolti per ritorno di Sinner al 1^ posto

ascolti sky

Oltre 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi per il trionfo dell’azzurro nella finale di...

Sonego soffre ma è al 2° turno: affronterà Cobolli

atp metz

Lorenzo Sonego soffre ma batte in rimonta il britannico Choinski, al suo primo match Atp del...

Binaghi: "Djokovic giocherà le Atp Finals"

Tennis

"Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino". Così il presidente della Fitp Angelo...

Paolini/Errani perdono con Hsieh/Ostapenko

wta finals

Errani e Paolini falliscono la qualificazione anticipata alle semifinali delle Wta Finals: dopo...

Tornano Errani/Paolini: il programma di oggi

wta finals

Terzo giorno a Riyadh con il ritorno in campo di Errani e Paolini. Le azzurre sfidano...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS