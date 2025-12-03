Otto anni dopo il suo ultimo titolo di uno Slam a Melbourne e tre dopo l’ultima partita a New York, la tennista californiana ha chiesto di essere reinserita nel testing pool dell’antidoping, un passaggio necessario per chiunque voglia tornare a competere. C’è chi ipotizza per un doppio misto agli US Open, chi per i Giochi 2028 nella sua Los Angeles, In fondo non ha mai pronunciato la parola ‘ritiro’