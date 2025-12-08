Sara Errani entra nel team di Jasmine Paolini. E' la stessa leader del tennis azzurro a svelare la presenza dal prossimo anno della compagna con cui ha vinto tutto in doppio. "Sara dalla prossima stagione è nel mio team - ha detto Paolini, ospite con Errani di Fabio Fazio a Che Tempo che fa -. Io avrò due persone quest'anno: Danilo Pizzorno sarà il mio allenatore e lei che farà la parte tattica, perché lei è di un altro livello". Le due azzurre hanno riflettuto sui loro successi e sul futuro: "Stiamo andando talmente bene che è difficile smettere. Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere" le parole di Errani. Paolini che ha portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, ha parlato anche di Jannik Sinner: "A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, entrambi sono incredibili".