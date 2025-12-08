Offerte Sky
Jasmine Paolini: "Sara Errani nel mio staff nel 2026"

Tennis

Jasmine Paolini ha annunciato che la sua storica compagna di doppio, Sara Errani, farà parte del suo staff per curare la parte tattica: "Ho scelto lei perché è di un altro livello". L'allenatore sarà invece Danilo Pizzorno

L'INCREDIBILE 2025 DEL TENNIS AZZURRO: TUTTI I TITOLI

Sara Errani entra nel team di Jasmine Paolini. E' la stessa leader del tennis azzurro a svelare la presenza dal prossimo anno della compagna con cui ha vinto tutto in doppio. "Sara dalla prossima stagione è nel mio team - ha detto Paolini, ospite con Errani di Fabio Fazio a Che Tempo che fa -. Io avrò due persone quest'anno: Danilo Pizzorno sarà il mio allenatore e lei che farà la parte tattica, perché lei è di un altro livello". Le due azzurre hanno riflettuto sui loro successi e sul futuro: "Stiamo andando talmente bene che è difficile smettere. Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere" le parole di Errani. Paolini che ha portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, ha parlato anche di Jannik Sinner: "A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, entrambi sono incredibili". 

