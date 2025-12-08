Chi è José Perlas

Ex capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, con cui ha vinto due insalatiere nel 2000 e nel 2004 (giocando anche un'altra finale, ma persa nel 2003). La sua carriera nel mondo del tennis è cominciata nel 1985, anno in cui ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Andres Gimeno School of Tennis, per poi diventare direttore del Centro di Alto Rendimento della Federazione spagnola. José Perlas come allenatore ha guidato dal 1995 al 2000 Carlos Moyá, che in quel periodo ha vinto un Roland Garros (nel 1998) e si è preso il numero 1 del ranking Atp. Dal 1999 al 2004 è stato allenatore di Albert Costa, anche lui vincitore di un Roland Garros (nel 2002). Poi le esperienze con Guillermo Coria, che raggiunse il quinto posto nel ranking, e con Nicolas Almagro. Per ben cinque anni, dal 2012 al 2016, José Perlas è stato l'allenatore di Fabio Fognini, che con lui ha raggiunto la semifinale a Monte-Carlo (2013) e ben 12 finali Atp. L'ultima collaborazione, iniziata nel 2017, è stata con il serbo Dusan Lajovic.