Atp Awards, Bolelli/Vavassori i preferiti dai fan. Ad Alcaraz il premio Edbergatp awards
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati votati per il secondo anno consecutivo la coppia di doppio preferita dai fan. "Ci vediamo in Australia" il messaggio degli azzurri, già proiettati alla prossima stagione. Ad Alcaraz il premio per la sportività, a Rublev l'Ashe Humanitarian Award per l'impegno fuori dal campo con la sua fondazione
Per il secondo anno consecutivo Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati votati come la coppia di doppio preferita dai fan negli Atp Awards 2025, i premi che vengono assegnati a fine stagione dall'Atp. Un riconoscimento che certifica l'amore del pubblico - italiano e non solo - nei confronti di Bole e Wave, diventati a Torino la prima coppia italiana di sempre in semifinale alle Atp Finals. "Vorrei ringraziarvi tutti - ha detto Bolelli in un messaggio video ai tifosi - Siamo davvero felici di vincere il premio per il secondo anno consecutivo. Spero che vi divertiate a seguirci nel doppio durante l’anno. Siamo davvero carichi per la nuova stagione, abbiamo già iniziato a lavorarci". Vavassori ha aggiunto: "Grazie mille per aver votato per noi. Siamo davvero felici di vincere per la seconda volta. Abbiamo fatto una grande stagione e il vostro supporto a Torino è stato incredibile. Ci vediamo presto in Australia".
Alcaraz vince il premio Edberg per la sportività
Tra gli altri premi assegnati, c'è lo "Sportsmanship Award", intitolato a Stefan Edberg e vinto per la seconda volta dopo il 2023 da Carlos Alcaraz. Tra i gesti di fairplay del n. 1 al mondo, l'Atp segnala quello nel match contro Ben Shelton al Roland Garros. Nel primo game di servizio del secondo set, sul 30-30, Alcaraz colpisce una volée in tuffo che risulta vincente, ma il tennista ammette subito al giudice di sedia di aver colpito la palla dopo aver lasciato l'impugnatura della racchetta. "Mi sarei senttio in colpa se non avessi detto nulla" aveva ammesso Alcaraz dopo il match. Un gesto di correttezza e sportività, alla base del premio Edberg. In corsa per lo Sportsmanship Award c'erano anche Felix Auger-Aliassime, Grigor Dimitrov e Casper Ruud.
A Rublev l'Ashe Humanitarian Award
Andrey Rublev, invece, è stato nominato vincitore dell'Arthur Ashe Humanitarian Award, un riconoscimento che testimonia l'impegno dentro e fuori dal campo. Nel marzo 2024 il tennista russo ha lanciato la Andrey Rublev Foundation con l'obiettivo di offrire risorse e supporto ai bambini affetti da malattie gravi. Il giocatore ha ampliato i suoi sforzi durante l'intera stagione 2025, annunciando una partnership con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. "Sono davvero felice di aver vinto l’Arthur Ashe Humanitarian Award ha detto Rublev - Stiamo lavorando molto per migliorare la nostra Fondazione. Stiamo imparando, è qualcosa di nuovo per noi. Esiste da soli due anni, quindi vincere questo premio significa molto. Continueremo a far crescere la Fondazione e a fare cose migliori e più grandi. Grazie mille".