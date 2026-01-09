Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Kyrgios rinuncia al singolare agli Australian Open: giocherà solo il doppio

Tennis

Con una storia pubblicata sui social, Nyck Kyrgios ha annunciato che non prenderà parte al singolare degli Australian Open (al via il prossimo 18 gennaio) e che si concentrerà solo sul torneo di doppio

SINNER-ALCARAZ A SEUL, CONFERENZA E NEWS LIVE

Nick Kyrgios non giocherà il singolare degli Australian Open. Con una storia pubblicata su Instagram, il 30enne australiano ha annunciato che si concentrerà solo sul torneo di doppio. "Sto bene e sono tornato in campo, ma i 5 set sono un'altra cosa e non sono ancora pronto. Questo torneo significa tutto per me, ma preferisco lasciare il mio posto a qualcuno che possa valorizzare al massimo i suoi momenti in campo". Considerando anche il forfait di Kyrgios, a ricevere una wild card sarà Stan Wawrinka, che giocherà per l'ultima volta in carriera (si ritirerà infatti a fine 2026) lo Slam australiano.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Alcaraz, alle 7 la conferenza stampa LIVE

live seul

A Seul è la vigilia della super esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: alle 7 la...

Hong Kong, Musetti e Sonego in finale in doppio

Tennis

La prima finale azzurra del 2026 del tennis porta la firma di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti,...

Musetti-Wong venerdì alle 6.30 su Sky Sport Uno

atp hong kong

Lorenzo Musetti se la vedrà ai quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong contro la wild card...

Andreeva: "Sogno di essere come Roger o Williams"

Tennis

La 18enne russa Mirra Andreeva ha parlato dei suoi punti di riferimento nel tennis: "Ho sempre...

Alcaraz è a Seul: sabato il match con Sinner

Tennis

Carlos Alcaraz è arrivato a Seul in vista del match di esibizione in programma questo sabato...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS