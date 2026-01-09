Nick Kyrgios non giocherà il singolare degli Australian Open. Con una storia pubblicata su Instagram, il 30enne australiano ha annunciato che si concentrerà solo sul torneo di doppio. "Sto bene e sono tornato in campo, ma i 5 set sono un'altra cosa e non sono ancora pronto. Questo torneo significa tutto per me, ma preferisco lasciare il mio posto a qualcuno che possa valorizzare al massimo i suoi momenti in campo". Considerando anche il forfait di Kyrgios, a ricevere una wild card sarà Stan Wawrinka, che giocherà per l'ultima volta in carriera (si ritirerà infatti a fine 2026) lo Slam australiano.