Con una storia pubblicata sui social, Nyck Kyrgios ha annunciato che non prenderà parte al singolare degli Australian Open (al via il prossimo 18 gennaio) e che si concentrerà solo sul torneo di doppio
Nick Kyrgios non giocherà il singolare degli Australian Open. Con una storia pubblicata su Instagram, il 30enne australiano ha annunciato che si concentrerà solo sul torneo di doppio. "Sto bene e sono tornato in campo, ma i 5 set sono un'altra cosa e non sono ancora pronto. Questo torneo significa tutto per me, ma preferisco lasciare il mio posto a qualcuno che possa valorizzare al massimo i suoi momenti in campo". Considerando anche il forfait di Kyrgios, a ricevere una wild card sarà Stan Wawrinka, che giocherà per l'ultima volta in carriera (si ritirerà infatti a fine 2026) lo Slam australiano.