Atp Miami, il tabellone: Sinner e Musetti in lati opposti, Alcaraz "vede" Fonsecaatp miami
Sei azzurri al via al Masters 1000 di Miami. Sinner entrerà in scena al secondo turno contro Dzumhur o un qualificato, possibile quarto di finale con Auger-Aliassime. Musetti, inserito dal lato opposto del tabellone, attende al primo turno un qualificato. Attenzione al possibile secondo turno Alcaraz-Fonseca. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo
Sarà Damir Dzhumur o un giocatore proveniente dalle qualificazioni il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Inizierà così l'avventura in Florida del n. 2 al mondo, reduce dal trionfo a Indian Wells. Sinner potrebbe incrociare nel suo cammino Andrey Rublev negli ottavi di finale e Felix Auger-Aliassime nei quarti, mentre in semifinale potrebbe esserci il remake della sfida californiana con Sascha Zverev o Daniil Medvedev. Parte opposta del tabellone, invece, per le altre teste di serie azzurre: Lorenzo Musetti attende un qualificato, Flavio Cobolli sfiderà Dimitrov o Collignon, mentre Luciano Darderi esordirà con Giron o un qualificato. Possibile il derby agli ottavi tra Musetti e Cobolli. Al primo turno ci saranno due azzurri: Matteo Berrettini, impegnato contro il francese Muller (al secondo turno ci sarebbe Bublik) e Matteo Arnaldi che affronterà il kazako Shevchenko. Attenzione all'esordio di Carlos Alcaraz che potrebbe incrociare Joao Fonseca. Il brasiliano, che a Indian Wells ha ben figurato nel match perso con Sinner, dovrà prima superare l'ungherese Fabian Marozsan.
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Il tabellone di Sinner al Miami Open
Atp Miami, il primo turno degli italiani
- [2] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro Dzumhur o un qualificato)
- [4] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato)
- [13] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno contro Dimitrov o Collignon)
- [17] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno contro Giron o un qualificato)
- BERRETTINI (Ita) vs Muller (Fra)
- ARNALDI (Ita) vs Shevchenko (Kaz)
I potenziali quarti di finale
- [1] Alcaraz (Esp) vs [6] Fritz (Usa)
- [4] MUSETTI (Ita) vs [5] De Minaur (Aus)
- [8] Shelton (Usa) vs [3] Zverev (Ger)
- [7] Auger-Aliassime (Can) vs [2] SINNER (Ita)
Il tabellone femminile con Paolini e Cocciaretto
Si è svolto ieri, invece, il sorteggio del torneo femminile che scatterà nella giornata di martedì. Due le azzurre al via: Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana, n. 7 del seeding, è stata inserita nella parte alta del tabellone e debutterà al secondo turno contro Taylor Townsend o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Per Paolini è un tabellone ricco di insidie visto che sul suo cammino ptorebbe incrociare Ostapenko e Svitolina, prima di un potenziale quarto di finale con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Cocciaretto, al rientro nel circuito dopo un mese di stop per un problema muscolare accusato a Dubai lo scorso febbraio, attende una qualificata, poi al secondo turno la possibile sfida con Coco Gauff.
Wta Miami, i potenziali quarti di finale
- [1] Sabalenka vs [7] PAOLINI (Ita)
- [3] Rybakina (Kaz) vs [5] Pegula (Usa)
- [6] Anisimova (Usa) vs [4] Gauff (Usa)
- [8] Andreeva vs [2] Swiatek (Pol)