Atp Adelaide e Atp Auckland, dove vedere in tv e streaming

Tennis

In campo anche questa settimana con quattro tornei che portano dritto a Melbourne, dove da domenica 18 si va in campo per gli Australian Open. Nel circuito Atp si gioca ad Adelaide e Auckland, tra le donne in programma i tornei di Adelaide e Hobart. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il grande tennis gioca sempre nella Casa dello Sport di Sky. Da domenica 11 gennaio quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta fino a sabato 17 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Tutto in diretta su Sky in streaming su NOW. In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 250 Adelaide International, Adelaide (Australia)
  • ATP 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda)

In ambito femminile:

  • WTA 500 Adelaide International, Adelaide (Australia)
  • WTA 250 Hobart International, Hobart (Australia)

Sky Sport Tennis il campo centrale per seguire i match

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Tutti i match su Sky Sport Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 12 gennaio

  • Dalle 23.30 (di domenica 11) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 13 gennaio

  • Dalle 23.30 (di lunedì 12) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 14 gennaio

  • Dalle 23.30 (di martedì 13) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 15 gennaio

  • Dalle 23.30 (di mercoledì 14) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 16 gennaio

  • All’1 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Auckland
  • All’1.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Adelaide
  • Alle 3 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Auckland
  • Alle 3.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Adelaide
  • Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Hobart
  • Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Adelaide
  • Alle 7 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Hobart
  • Alle 9 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Adelaide

Sabato 17 gennaio

  • Alle 2 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Auckland
  • Alle 3 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Hobart
  • Alle 3 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Adelaide
  • Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Adelaide

