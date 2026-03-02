Darderi trionfa a Santiago: Hanfmann ko in 2 set

Darderi vince l'Atp Santiago: Hanfmann battuto in due setatp santiago
Darderi vince il primo titolo del 2026 a Santiago del Cile grazie al successo in finale su Yannick Hanfmann in due set (7-6, 7-5). L'italoargentino si conferma così il migliore in questo momento sulla terra rossa: nessuno ha vinto quanto lui nell'ultimo anno su questa superficie
Cordoba, Marrakech, Bastad, Umago e adesso anche Santiago del Cile. Luciano Darderi conquista il quinto titolo Atp in carriera, ancora sulla sua amata terra rossa. Stavolta al Chile Open, torneo Atp 250, grazie alla vittoria su Yannick Hanfmann, n. 81 al mondo, con il punteggio di 7-6, 7-5 in un'ora e 49 minuti. La conclusione di una domenica straordinaria per il tennis italiano, iniziata con il trionfo di Flavio Cobolli ad Acapulco, proseguita con il primo titolo Challenger di Federico Cinà e chiusa in bellezza da Luciano con il titolo a Santiago.
La cronaca del match
Non è stata una partita semplice per Darderi che ha fatto i conti con un ottimo avversario su questa superficie, soprattutto in condizioni di gioco molto rapide. Due set lottati, risolti con grande maturità ed esperienza dall'italoargentino nelle fasi decisive. Nel primo set parte meglio Darderi che al terzo game strappa il servizio ad Hanfmann, alla quarta palla break. L'azzurro difende bene i due turni di battuta successivi (chiuderà il match con 6 ace e l'80% di punti con la prima), ma sul 4-3 e servizio subisce il controbreak alla prima occasione offerta all'avversario. Si arriva così al tiebreak, vinto da Darderi al secondo set point per 8-6. L'equilibrio regna anche nel secondo set. Parte meglio Hanfmann che ottiene il break nel terzo game, ma nel turno di battuta successivo arriva il passaggio a vuoto del tedesco che commette un doppio fallo e tre errori gratuiti (alla fine saranno 32 errori non forzati): controbreak. Il momento chiave del set (e del match) è nel dodicesimo gioco, sul 6-5 per Darderi: Hanfmann torna a sbagliare e l'azzurro ne approfitta per piazzare il break decisivo che vale il titolo.
La top 20 sempre più vicina
Per Darderi sono numeri da record sulla terra rossa. L'azzurro è il giocatore con più titoli vinti su questa superficie nelle ultime 52 settimane (4 trionfi) e da luglio 2025 ha un record di 16 vittorie e 2 sconfitte che diventa 21-2 considerando anche le partite a livello Challenger. "È una sensazione davvero fantastica - le parole di Darderi durante la cerimonia di premiazione - Non mi aspettavo di vincere questa settimana qui perché non ero mai andato oltre i quarti di finale qui, quindi sono molto felice. È la mia seconda finale dell’anno, quindi conquistare un titolo così presto è molto importante e mi dà molta fiducia per il resto della stagione". Primo campione italiano di sempre al Chile Open, Darderi è a un passo dall'ingresso in top 20: attualmente n. 21 al mondo, Luli è lontano soltanto 66 punti da Francisco Cerundolo e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami dovrà scartare complessivamente appena 30 punti.