Atp Indian Wells, il tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa

atp indian wells

Sarà Duckworth o un qualificato il primo avversario a Indian Wells di Sinner. Inserito nella parte bassa del tabellone, l'azzurro potrebbe incrociare Shelton ai quarti e uno tra Musetti e Zverev in semifinale. Sette azzurri al via, al primo turno c'è Berrettini-Mannarino. Nel femminile Paolini debutterà contro Potapova o una qualificata. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo

IL POTENZIALE CAMMINO DI SINNER

Il Masters 1000 di Indian Wells inizierà per Jannik Sinner contro James Duckworth o un qualificato. È questo l'esito del sorteggio del torneo statunitense, il primo Masters 1000 della stagione. Testa di serie numero 2 del torneo, Sinner entrerà in gioco al secondo turno. Dalla sua parte del tabellone ci sono Ben Shelton (potenziale avversario ai quarti), Sascha Zverev e Lorenzo Musetti (uno dei due possibile rivale in semifinale, il carrarino entrerà in scena contro l'ungherese Fucsovics o un qualificato). Nella parte alta, invece, riflettori su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che possono incrociarsi in semifinale. Un sorteggio con qualche insidia per lo spagnolo che già nel match d'esordio potrebbe sfidare Grigor Dimitrov. Sono sette gli italiani al via: come Sinner e Musetti, anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi debutteranno al secondo turno. Il romano, campione ad Acapulco, attende Altmaier o Kecmanovic mentre l'italoargentino, vincitore a Santiago, esordirà con un qualificato. Al primo turno, infine, sono in programma Berrettini-Mannarino (chi vince affronterà Zverev), Bellucci-Diallo e Arnaldi con un qualificato.

Leggi anche

Il tabellone di Sinner a Indian Wells

Atp Indian Wells, i primi turni degli italiani

  • [2] Jannik Sinner bye (al 2° turno contro Duckworth o un qualificato)
  • [5] Lorenzo Musetti bye (al 2° turno contro Fucsovics o un qualificato)
  • [15] Flavio Cobolli bye (al 2° turno con Altmaier o Kecmanovic)
  • [20] Luciano Darderi bye (al 2° turno con un qualificato)
  • Berrettini (Ita) vs Mannarino (Fra)
  • Bellucci (Ita) vs Diallo (Can)
  • Arnaldi (Ita) vs Qualificato

I potenziali quarti di finale

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [6] De Minaur (Aus)
  • [3] Djokovic (Srb) vs [7] Fritz (Usa)
  • [5] Musetti (Ita) vs [4] Zverev (Ger)
  • [8] Shelton (Usa) vs [2] Sinner (Ita)

Il torneo femminile: Paolini nel quarto con Gauff

Debutto contro Anastasia Potapova o una qualificata, invece, per Jasmine Paolini. Unica italiana al via nel torneo femminile, la toscana entrerà in gioco al secondo turno essendo testa di serie numero 7. Jasmine è stata inserita nella parte alta del tabellone, nello stesso quarto di Coco Gauff. Dopo l'esordio, l'azzurra potrebbe incrociare al terzo turno la cinese Xinyu Wang mentre agli ottavi la potenziale sfida con la russa Alexandrova. Al primo turno attesa per le wild card Bianca Andreescu e Venus Williams che affronteranno giocatrici provenienti dalle qualificazioni.

Wta Indian Wells, i potenziali quarti di finale

  • [1] Sabalenka vs [6] Anisimova (Usa)
  • [4] Gauff (Usa) vs [7] Paolini (Ita)
  • [5] Pegula (Usa) vs [3] Rybakina (Kaz)
  • [8] Andreeva vs [2] Swiatek (Pol)

