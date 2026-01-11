Una nutrita pattuglia italiana è pronta a scendere in campo per le qualificazioni degli Australian Open, al via lunedì a Melbourne Park. Sono 14 gli italiani che giocheranno per un posto nel main draw, otto uomini e sei donne. Nel tabellone maschile sarà derby al primo turno tra Lorenzo Giustino e Francesco Maestrelli. Tra le teste di serie ci sono Andrea Pellegrino e Francesco Passaro che sfideranno rispettivamente l'australiano Sweeny e l'estone Lajal. Da segnalare il ritorno nelle quali Slam dopo due anni di assenza di Marco Cecchinato (debutterà contro il belga Blockx), mentre Federico Cinà giocherà per la prima volta tra i "grandi" a Melbourne Park e affronterà il sudafricano Harris. Completano il quadro Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia. Tra le donne riflettori puntati su Lucia Bronzetti, costretta a passare dalle quali dopo essere scivolata fuori dalla top 100. Le altre azzurre al via sono Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Silvia Ambrosio, Lucrezia Stefanini e Jessica Pieri.