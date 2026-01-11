Offerte Sky
Australian Open, il tabellone delle qualificazioni: 14 italiani al via

Tennis

Lunedì inizieranno le qualificazioni degli Australian Open con 14 italiani al via, 8 uomini e 6 donne. Nel primo turno sarà derby tra Maestrelli e Giustino; prima volta a Melbourne tra i "grandi" per Cinà, mentre Cecchinato torna nelle quali Slam dopo due anni. Nel femminile attesa soprattutto per Lucia Bronzetti

Una nutrita pattuglia italiana è pronta a scendere in campo per le qualificazioni degli Australian Open, al via lunedì a Melbourne Park. Sono 14 gli italiani che giocheranno per un posto nel main draw, otto uomini e sei donne. Nel tabellone maschile sarà derby al primo turno tra Lorenzo Giustino e Francesco Maestrelli. Tra le teste di serie ci sono Andrea Pellegrino e Francesco Passaro che sfideranno rispettivamente l'australiano Sweeny e l'estone Lajal. Da segnalare il ritorno nelle quali Slam dopo due anni di assenza di Marco Cecchinato (debutterà contro il belga Blockx), mentre Federico Cinà giocherà per la prima volta tra i "grandi" a Melbourne Park e affronterà il sudafricano Harris. Completano il quadro Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia. Tra le donne riflettori puntati su Lucia Bronzetti, costretta a passare dalle quali dopo essere scivolata fuori dalla top 100. Le altre azzurre al via sono Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Silvia Ambrosio, Lucrezia Stefanini e Jessica Pieri

Qualificazioni Australian Open, il 1° turno degli italiani

UOMINI

  • Harris (Rsa) vs Cinà (Ita)
  • Zeppieri (Ita) vs Added (Fra)
  • [7] Blockx (Bel) vs Cecchinato (Ita)
  • [WC] Ellis (Aus) vs Travaglia (Ita)
  • Sweeny (Aus) vs [26] Pellegrino (Ita)
  • Lajal (Est) vs [27] Passaro (Ita)
  • Giustino (Ita) vs [24] Maestrelli (Ita)

DONNE

  • [2] Bronzetti (Ita) vs Bolsova (Esp)
  • Brancaccio (Ita) vs Stoiana (Usa)
  • Rosatello (Ita) vs Mikulskyte (Ltu)
  • Pieri (Ita) vs Tan (Fra)
  • Ambrosio (Ita) vs Sanchez (Mex)
  • Vedder (Ned) vs [26] Stefanini (Ita)

