Atp Indian Wells, Sinner in doppio con Opelka: debutto contro Granollers/Zeballos

atp indian wells

Sinner torna a giocare il doppio: l'azzurro sarà impegnato a Indian Wells insieme a Reilly Opelka, cinque anni dopo il titolo vinto insieme ad Atlanta. La coppia italo-americana debutterà contro i numeri 1 del seeding Granollers/Zeballos

INDIAN WELLS, I RISULTATI DEGLI AZZURRI LIVE

Singolare, ma anche doppio. Jannik Sinner sarà impegnato su due fronti al Masters 1000 di Indian Wells, iscritto in entrambi i tabelloni. L'azzurro giocherà il doppio nella Coachella Valley insieme a Reilly Opelka. Una coppia che ritorna dopo cinque anni: Sinner ha giocato con lo statunitense ad Atlanta 2021, torneo vinto grazie al successo in finale su Johnson e Thompson. Adesso la coppia si forma di nuovo, tra due tennisti che hanno un ottimo rapporto fuori dal campo. Sinner e Opelka debutteranno nel doppio contro i numeri 1 del seeding, lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos. Per Jannik sarà il primo impegno in doppio da giugno 2025, quando giocò nella specialità con Lorenzo Sonego ad Halle.

Indian Wells, un tabellone di doppio super

Non solo Sinner/Opelka, sarà un tabellone di doppio super a Indian Wells grazie a un montepremi aumentato rispetto alle edizioni precedenti. Tra le coppie che spiccano ci sono Djokovic/Tsitsipas, Medvedev/Tien, Bublik/Marozsan e Davidovich Fokina/Fils. Al via anche altri tre italiani: Luciano Darderi (con l'amico Francisco Cerundolo), Flavio Cobolli (con il francese Moutet) e Andrea Vavassori (senza il partner Simone Bolelli, ma con l'austriaco Erler).

Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic LIVE su Sky

