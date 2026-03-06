Singolare, ma anche doppio. Jannik Sinner sarà impegnato su due fronti al Masters 1000 di Indian Wells, iscritto in entrambi i tabelloni. L'azzurro giocherà il doppio nella Coachella Valley insieme a Reilly Opelka. Una coppia che ritorna dopo cinque anni: Sinner ha giocato con lo statunitense ad Atlanta 2021, torneo vinto grazie al successo in finale su Johnson e Thompson. Adesso la coppia si forma di nuovo, tra due tennisti che hanno un ottimo rapporto fuori dal campo. Sinner e Opelka debutteranno nel doppio contro i numeri 1 del seeding, lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos. Per Jannik sarà il primo impegno in doppio da giugno 2025, quando giocò nella specialità con Lorenzo Sonego ad Halle.