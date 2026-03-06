Super giornata azzurra al Masters 1000 di Indian Wells: alle 20 si parte con Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic. In campo anche Lorenzo Musetti e, nel femminile, Jasmine Paolini. Questa notte alle 3 il debutto di Jannik Sinner contro Svrcina. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti delle partite degli azzurri. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

