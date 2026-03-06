Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti, Cobolli e Berrettini a Indian Wells: i risultati in diretta live

live atp indian wells

Super giornata azzurra al Masters 1000 di Indian Wells: alle 20 si parte con Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic. In campo anche Lorenzo Musetti e, nel femminile, Jasmine Paolini. Questa notte alle 3 il debutto di Jannik Sinner contro Svrcina. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti delle partite degli azzurri. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

in evidenza

I MATCH DEGLI ITALIANI

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 20: BERRETTINI (Ita) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: MUSETTI (Ita) vs Fucsovics (Hun)
  • non prima delle 3: Svrcina (Cze) vs SINNER (Ita)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 20: COBOLLI (Ita) vs Kecmanovic (Srb)
  • 3° match dalle 20: Potapova (Aut) vs PAOLINI (Ita)

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda il Masters 1000 di Indian Wells su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Gli highlights di Berrettini-Mannarino

Berrettini sfida Zverev

Parliamo senza dubbio della sfida più interessante di giornata. Si tratta dell'ottavo confronto tra l'azzurro e il tedesco, con il numero 4 al mondo avanti 4-3 nei precedenti. Berrettini è reduce dall'incredibile vittoria contro Mannarino in tre set al primo turno. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si parte con Berrettini e Cobolli

Sono due i tennisti azzurri che apriranno questa lunga serata del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini torna in campo e affronta in una super sfida il numero 4 al mondo Sascha Zverev. Sempre alle ore 20, Flavio Cobolli se la vede contro Miomir Kecmanovic.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti sulle partite degli italiani. I match sono tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli italiani in campo al '1000' di Indian Wells

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 20: BERRETTINI (Ita) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: MUSETTI (Ita) vs Fucsovics (Hun)
  • non prima delle 3: Svrcina (Cze) vs SINNER (Ita)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 20: COBOLLI (Ita) vs Kecmanovic (Srb)
  • 3° match dalle 20: Potapova (Aut) vs PAOLINI (Ita)

A Indian Wells è tutto pronto per una super giornata di tennis. Ben cinque gli italiani in campo. Avviciniamoci insieme alle loro sfide in programma questa sera.

Tennis: Altre Notizie

Sinner e altri 4 azzurri: il programma su Sky

atp indian wells

Al Masters 1000 di Indian Wells ben cinque italiani in campo: Jannik Sinner se la vede contro...

Arnaldi eliminato al debutto, out anche Maestrelli

atp indian wells

Al Masters 1000 di Indian Wells fuori al primo turno sia Matteo Arnaldi che Francesco Maestrelli:...

Sinner-Svrcina LIVE venerdì notte alle 3 su Sky

atp indian wells

Debutto al Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronta il ceco...

Ferrero: "Tornare con Alcaraz? Non potrei dire no"

a 'el cafelito'

Le parole dell'ex allenatore di Alcaraz al programma 'El Cafelito': "Tornare con lui? Non potrei...

Quattro azzurri in campo: il programma su Sky

atp indian wells

Al Masters 1000 di Indian Wells si chiude il primo turno. Matteo Arnaldi torna in campo dopo gli...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS