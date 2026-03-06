- Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
Musetti, Cobolli e Berrettini a Indian Wells: i risultati in diretta live
Super giornata azzurra al Masters 1000 di Indian Wells: alle 20 si parte con Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic. In campo anche Lorenzo Musetti e, nel femminile, Jasmine Paolini. Questa notte alle 3 il debutto di Jannik Sinner contro Svrcina. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti delle partite degli azzurri. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
I MATCH DEGLI ITALIANI
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 20: BERRETTINI (Ita) vs Zverev (Ger)
- a seguire: MUSETTI (Ita) vs Fucsovics (Hun)
- non prima delle 3: Svrcina (Cze) vs SINNER (Ita)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 20: COBOLLI (Ita) vs Kecmanovic (Srb)
- 3° match dalle 20: Potapova (Aut) vs PAOLINI (Ita)
Gli highlights di Berrettini-Mannarino
Berrettini sfida Zverev
Parliamo senza dubbio della sfida più interessante di giornata. Si tratta dell'ottavo confronto tra l'azzurro e il tedesco, con il numero 4 al mondo avanti 4-3 nei precedenti. Berrettini è reduce dall'incredibile vittoria contro Mannarino in tre set al primo turno. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Si parte con Berrettini e Cobolli
Sono due i tennisti azzurri che apriranno questa lunga serata del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini torna in campo e affronta in una super sfida il numero 4 al mondo Sascha Zverev. Sempre alle ore 20, Flavio Cobolli se la vede contro Miomir Kecmanovic.
Gli italiani in campo al '1000' di Indian Wells
A Indian Wells è tutto pronto per una super giornata di tennis. Ben cinque gli italiani in campo. Avviciniamoci insieme alle loro sfide in programma questa sera.