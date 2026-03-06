Offerte Sky
Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

Al Masters 1000 di Indian Wells ben cinque italiani in campo: Jannik Sinner se la vede contro Svrcina, mentre Musetti affronta Fucsovics. Super match tra Berrettini e Zverev. Per Cobolli c'è Kecmanovic. Debutto anche per Paolini nel femminile. Il torneo è in diretta fino al 15 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Giornata a tinte azzurre al Masters 1000 di Indian Wells e da seguire tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. È il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero due al mondo se la vedrà contro il qualificato Dalibor Svrcina, tennista ceco numero 109 al mondo. Sarà la prima sfida tra i due a livello Atp. Oltre a Jannik, a Indian Wells si prepara a tornare in campo Lorenzo Musetti. Fuori dagli Australian Open dopo l'infortunio accusato nei quarti di finale contro Djokovic, il carrarino (testa di serie numero 5) sfiderà l'ungherese Marton Fucsovics. Super incontro invece per Matteo Berrettini che, dopo la vittoria in rimonta contro Mannarino al primo turno, affronterà Sascha Zverev. Si tratta dell'ottavo confronto tra l'azzurro e il tedesco, con il numero 4 al mondo avanti 4-3 nei precedenti. Nella parte bassa del tabellone anche il campione dell'Atp 500 di Acapulco Flavio Cobolli, che ritrova Miomir Kecmanovic (già affrontato e battuto nella semifinale in Messico la scorsa settimana). Nel femminile tocca a Jasmine Paolini contro Potapova.

Il programma di oggi su Sky e NOW

  • Diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

Gli italiani in campo

UOMINI

  • BERRETTINI (Ita) vs [4] Zverev - ore 20 sullo Stadium 1
  • [15] COBOLLI (Ita) vs Kecmanovic (Srb) - ore 20 sullo Stadium 6
  • [5] MUSETTI (Ita) vs Fucsovics (Hun) - 2° match dalle 20 sullo Stadium 3
  • [Q] Svrcina (Cze) vs [2] SINNER (Ita) - ore 3 sullo Stadium 1

DONNE

  • Potapova (Aut) vs [7] PAOLINI (Ita) - 3° match dalle 3 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

