Giornata a tinte azzurre al Masters 1000 di Indian Wells e da seguire tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . È il giorno del debutto di Jannik Sinner . Il numero due al mondo se la vedrà contro il qualificato Dalibor Svrcina, tennista ceco numero 109 al mondo. Sarà la prima sfida tra i due a livello Atp. Oltre a Jannik, a Indian Wells si prepara a tornare in campo Lorenzo Musetti . Fuori dagli Australian Open dopo l'infortunio accusato nei quarti di finale contro Djokovic, il carrarino (testa di serie numero 5) sfiderà l'ungherese Marton Fucsovics. Super incontro invece per Matteo Berrettini che, dopo la vittoria in rimonta contro Mannarino al primo turno, affronterà Sascha Zverev. Si tratta dell'ottavo confronto tra l'azzurro e il tedesco, con il numero 4 al mondo avanti 4-3 nei precedenti. Nella parte bassa del tabellone anche il campione dell'Atp 500 di Acapulco Flavio Cobolli , che ritrova Miomir Kecmanovic (già affrontato e battuto nella semifinale in Messico la scorsa settimana). Nel femminile tocca a Jasmine Paolini contro Potapova.

