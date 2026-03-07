Sinner parte bene: Svrcina battuto in 2 set

Debutto perfetto a Indian Wells per Jannik Sinner che lascia soltanto due game al ceco Dalibor Svrcina, n. 109 al mondo proveniente dalle qualificazioni, e in un'ora accede al terzo turno in cui affronterà Denis Shapovalov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio sul velluto al Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner . Al ritorno nella Coachella Valley dopo due anni, il n. 2 al mondo ha battuto il ceco Dalibor Svrcina , n. 109 Atp proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Un risultato mai in discussione per Sinner, dominante dall'inizio alla fine: bene al servizio (ha perso soltanto 8 punti), ottime percentuali nelle discese a rete (15 su 17 nei "net point") e 26 colpi vincenti. Svrcina non è riuscito a entrare mai in partita, rallentato anche da 21 errori gratuiti. Dal 1-1 del primo set, Sinner ha vinto 9 game consecutivi , annullando una palla break sul 5-1. Una serie che ha segnato la partita, volata via rapidamente in favore dell'azzurro che ha poi chiuso al quinto match point .

Sinner: "Mi sono preparato bene per questi tornei"

"Mi era mancato questo torneo - le parole di Sinner nell'intervista in campo - Ogni giorno è diverso qui, ho molti amici, sono anche riuscito a giocare un po’ a golf. Questo torneo e Miami sono molto importanti per me, mi sono preparato bene. Cerco di massimizzare il mio potenziale, c'è ancora qualcosa da migliorare. Sono calmo e rilassato, lavoriamo tanto per rinforzarmi anche fisicamente, con anche doppie sessioni. Lo si fa per vivere momenti come questi. Proverò a giocare più partite possibili ed essere performante".