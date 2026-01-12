Sono tre gli italiani che avanzano al 2° turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam della stagione al via domenica 18 gennaio. Bene tra gli uomini Zeppieri e Passaro, tra le donne passa solo Bronzetti

Due vittorie su tre per gli azzurri nella prima giornata delle qualificazioni maschili dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che ha rifilato un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199). Per ultimo, invece, Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding) ha superato con lo score di 76(4) 64 l'estone Mark Lajal (n.149). La nottata, però, è iniziata con la sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano di Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 62 46 63.