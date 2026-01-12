Offerte Sky
Australian Open: Zeppieri, Passaro e Bronzetti al 2° turno delle qualificazioni

Tennis

Sono tre gli italiani che avanzano al 2° turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam della stagione al via domenica 18 gennaio. Bene tra gli uomini Zeppieri e Passaro, tra le donne passa solo Bronzetti

Due vittorie su tre  per gli azzurri nella prima giornata delle qualificazioni maschili dell'Australian Open, primo Slam del 2026. Può sorridere Giulio Zeppieri (n.153), che ha rifilato un doppio 6-3 al francese Dan Added (n.199). Per ultimo, invece, Francesco Passaro (n.140 e n.27 del seeding) ha superato con lo score di 76(4) 64 l'estone Mark Lajal (n.149). La nottata, però, è iniziata con la sconfitta di Andrea Pellegrino (n.139 e n.26 del seeding) per mano di Dane Sweeny (n.183) col punteggio di 62 46 63.

Qualificazioni donne, avanti solo Bronzetti

Solo Lucia Bronzetti (n.105 WTA), su tre italiane impegnate, ha superato indenne la prima giornata di qualificazioni per l'Australian Open, primo Slam della stagione. La ventisettenne, anche n.2 del tabellone, ha vinto col punteggio di 60 67 61 contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (n.231) dopo quasi due ore e mezza di partita. Sconfitta per Nuria Bracaccio (n.161), che contro Mary Stoiana (prossima avversaria di Bronzetti) (n.223) ha mancato cinque match point - oltre ad un vantaggio di 5-2 nel terzo set - prima di perdere per 75 46 75. Out anche Camilla Rosatello (n.215), eliminata per 63 62 dalla lituana Justina Mikulskyte (n.261). 

Quando potrà tornare n. 1 Sinner: gli scenari

