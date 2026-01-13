Offerte Sky
Atp Adelaide e Auckland, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Sarà notte azzurra con tre italiani in campo tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Ad Auckland debutta Luciano Darderi, in contemporanea a Hobart toccherà a Elisabetta Cocciaretto. Chiuderà il programma azzurro Andrea Vavassori ad Adelaide. Tuttoin diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Auckland ad Adelaide, passando per Hobart. Sarà una notte di tennis azzurro da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono tre gli italiani in campo: si parte dalla Nuova Zelanda con l'esordio stagionale di Luciano Darderi. Testa di serie numero 4 ad Auckland, l'italoargentino debutterà contro Alejandro Tabilo, in tabellone grazie a una wild card. In contemporanea toccherà a Elisabetta Cocciaretto che a Hobart sfiderà la statunitense Ann Li, n. 4 del seeding, per un posto nei quarti di finale. Non prima delle 5.30, ad Adelaide, spazio ad Andrea Vavassori che dopo la vittoria su Diallo (la prima con un top 50 nell'ultimo anno) affronterà l'australiano Vukic.

Il programma di mercoledì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 9 - Atp Adelaide: Kokkinakis (Aus) vs Vacherot (Mon)
  • non prima delle 10.30 - Wta Adelaide: Joint (Aus) vs Tomljanovic (Aus)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 23.30 - Atp Auckland: Shelton (Usa) vs Comesana (Arg)
  • a seguire - Atp Auckland: DARDERI (Ita) vs Tabilo (Chi)
  • a seguire - Atp Auckland: Norrie (Gbr) vs Mpetshi Perricard (Fra)
  • non prima delle 5.30 - Atp Adelaide: Vukic (Aus) vs VAVASSORI (Ita)
  • a seguire - Atp Auckland: Marozsan (Hun) vs Ruud (Nor)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 1 - Wta Hobart: COCCIARETTO (Ita) vs Li (Usa)

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

