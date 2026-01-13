Offerte Sky
Kooyong Classic, Berrettini parte bene: Tien battuto in due set

kooyong classic

Berrettini convince nel primo match stagionale al Kooyong Classic, consueto torneo di esibizione pre Australian Open. L'azzurro ha battuto Learner Tien con un doppio 6-2 in poco più di un'ora

Matteo Berrettini vince e convince nella prima uscita stagionale. Il tennista romano ha battuto Learner Tien al Kooyong Classic, consueto torneo di esibizione pre Australian Open. Una netta affermazione di Berrettini che ha chiuso il match contro il campione delle Next Gen Atp Finals con un doppio 6-2 in poco più di un'ora. Una prestazione dominante al servizio dell'azzurro (86% di punti vinti con la prima), che ha indirizzato il primo set con due break consecutivi in apertura mentre nel secondo set ha vinto cinque game di fila dal 1-2. Segnali incoraggianti in vista degli Australian Open dove Matteo sarà tra i giocatori più temuti del sorteggio non essendo testa di serie. 

Kooyong Classic, i risultati di martedì

  • Vekic (Cro) b. Hon (Aus) 6-7, 6-4, 10-4
  • Berrettini (Ita) b. Tien (Usa) 6-2, 6-2
  • Kyrgios (Aus) b. Zhang (Chn) 6-3, 4-6, 11-9
  • Khachanov b. Tiafoe 6-4, 6-4

