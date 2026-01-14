Offerte Sky
Atp Adelaide, Atp Auckland e Wta Hobart, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Sarà un'altra grande notte di tennis nel continente australiano. Ad Auckland tocca a Luciano Darderi, che alle 23.30 affronta lo statunitense Marcos Giron nei quarti di finale. Ad Hobart c'è Elisabetta Cocciaretto, che affronta l'ungherese Bondar. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Auckland ad Adelaide, passando per Hobart. Sarà una notte di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In campo due azzurri. Luciano Darderi afffronta lo statunitense Marcos Giron nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Auckland, a caccia della sua prima semifinale della carriera lontano dalla terra. Al Wta 250 di Hobart tocca invece a Elisabetta Cocciaretto, che sfida l'ungherese Anna Bondar. 

Il programma di govedì 15 gennaio su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • non prima delle 9: ANDREEVA - JOINT (Aus)
  • non prima delle 10.30: DAVIDOVICH F. (Spa) - VACHEROT (Mon) 

 

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 23.30 di mercoledì 14 gennaio: DARDERI (Ita) - GIRON (Usa)
  • a seguire: SHELTON (Usa) - BAEZ (Arg)
  • ore 3: BONDAR (Hun) - COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire: MBOKO (Can) - KEYS (Usa)
  • non prima delle 5.30: VUKIC (Aus) - PAUL (Usa)
  • non prima delle 6.30: MP.PERRICARD (Fra) - MENSIK (Cze)

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

