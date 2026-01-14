Offerte Sky
Australian Open, quattro azzurri al turno decisivo delle qualificazioni

Tennis

Sono quattro gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open 2026: vittorie al 2° turno per Zeppieri, Travaglia e Maestrelli, tra le donne avanza Bronzetti

ONE POINT SLAM: IL TORNEO LIVE

L'Italia porta 4 giocatori al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open 2026. Tra gli uomini successo al 2° turno per Giulio Zeppieri (156), che si è imposto in rimonta per 6-7, 7-5, 6-4 sullo statunitense Brandon Holt (109). Per il 24enne laziale ora la sfida decisiva contro il giapponese Rei Sakamoto (202). Splendida rimonta anche per Stefano Travaglia (189), che ha battuto 4-6, 6-1, 6-4 il baby spagnolo Martin Landaluce (149): l'azzurro affronterà ora l’australiano Dane Sweeny (182). Avanti anche Francesco Maestrelli: il n. 141 del mondo ha superato in due set (7-6, 6-4) il brasiliano Tiago Seyboth Wild. Per il toscano c'è ora la sfida con il serbo Dusan Lajovic, n.125 del ranking. Eliminato invece Francesco Passaro, sconfitto dallo  statunitense Tristan Boyer. Fuori anche Federico Cinà, battuto dal paraguaiano Adolf Daniel Vallejo. 

 

Donne, avanti Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti è al turno decisivo delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026. La n. 106 del mondo si è imposta dopo quasi tre ore sulla statunitense Mary Stoiana, sconfitta 7-6, 1-6, 6-4: affronterà ora un'altra americana, Sloane Stephens, n.1.097 del mondo  e in gara con il ranking protetto. Eliminate, invece, Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio

