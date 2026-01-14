Sono quattro gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open 2026: vittorie al 2° turno per Zeppieri, Travaglia e Maestrelli, tra le donne avanza Bronzetti

L' Italia porta 4 giocatori al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open 2026. Tra gli uomini successo al 2° turno per Giulio Zeppieri (156), che si è imposto in rimonta per 6-7, 7-5, 6-4 sullo statunitense Brandon Holt (109). Per il 24enne laziale ora la sfida decisiva contro il giapponese Rei Sakamoto (202). Splendida rimonta anche per Stefano Travaglia (189), che ha battuto 4-6, 6-1, 6-4 il baby spagnolo Martin Landaluce (149): l'azzurro affronterà ora l’australiano Dane Sweeny (182). Avanti anche Francesco Maestrelli : il n. 141 del mondo ha superato in due set (7-6, 6-4) il brasiliano Tiago Seyboth Wild. Per il toscano c'è ora la sfida con il serbo Dusan Lajovic, n.125 del ranking. Eliminato invece Francesco Passaro , sconfitto dallo statunitense Tristan Boyer. Fuori anche Federico Cinà , battuto dal paraguaiano Adolf Daniel Vallejo.

Donne, avanti Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti è al turno decisivo delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026. La n. 106 del mondo si è imposta dopo quasi tre ore sulla statunitense Mary Stoiana, sconfitta 7-6, 1-6, 6-4: affronterà ora un'altra americana, Sloane Stephens, n.1.097 del mondo e in gara con il ranking protetto. Eliminate, invece, Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio.