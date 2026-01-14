Darderi, che rimonta con Tabilo: è ai quarti

Offerte Sky
Darderi ai quarti di finale dell'Atp Auckland: Tabilo battuto in tre set

atp auckland

Luciano Darderi apre il suo 2026 con una vittoria in rimonta che gli regala i quarti di finale del torneo Atp 250 di Auckland: l'azzurro ha regolato 1-6, 7-5, 6-3 il cileno Alejandro Tabilo, n.81 del ranking. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Vittoria in rimonta per Luciano Darderi, che debutta in stagione conquistando i quarti di finale del torneo Atp 250 di Auckland. L'azzurro, 24 del mondo e 4 del seeding, ha superato 1-6, 7-5, 6-3 il cileno Alejandro Tabilo, n.81 del ranking. Bravo Darderi a non mollare e recuperare quando era sotto di un set e un break nel secondo parziale: Luciano ritrova il successo che mancava da ottobre e conquista i quarti di finale per l'11^ volta in carriera a livello Atp, i primi fuori dall'amata terra rossa. Affronterà nella notte lo statunitense Marcos Giron, 60 del ranking, con cui è in perfetta parità nei precedenti (1-1). Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

