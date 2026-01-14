Si è fermato agli ottavi il cammino di Sinner e Alcaraz al Million Dollar One Point Slam, esibizione prima dell’inizio dell’Australian Open. Partite che durano un solo punto, in tabellone professionisti (uomini e donne) e non. E, dopo il bye al 1° turno e la vittoria contro Carreno Busta al 2°, Sinner ha perso a sorpresa contro Jordan Smith, dilettante locale, che poi ha conquistato incredibilmente il torneo. Alcaraz eliminato da Maria Sakkari (n. 52 Wta). Qui sotto i video coi punti decisivi

CHI È JORDAN SMITH