Vavassori si ferma agli ottavi contro Vukic

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vavassori eliminato agli ottavi dell'Atp Auckland: vince Vuckic 6-2, 7-6

atp auckland

Si ferma agli ottavi di finale la corsa in singolare di Andrea Vavassori al torneo Atp 250 di Auckland. L'azzurro, che entrerà tra i primi 300 del mondo, è stato battuto in due set dall'australiano Aleksandar Vukic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Andrea Vavassori eliminato agli ottavi del torneo Atp 250 di Adelaide. L'azzurro, numero 336 del mondo, è stato superato dall'australiano Aleksandar Vukic (87) con i parziali di 6-2, 7-6 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo una partenza al rallentatore, in cui l'azzurro si è trovato sotto di due break che gli sono costati il 1° set, Wave ha alzato il rendimento al servizio (8 ace, 65% di prime in campo) e ha costretto il rivale al tie-break: qui avanti 4-3 ha avuto un passaggio a vuoto, cedendo 7-5 al primo match point. L'azzurro, che è impegnato anche nel doppio con Simone Bolelli, esce comunque da Auckland con un balzo importante nel ranking Atp di singolare, dove entra tra i primi 300 del mondo.  

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner si allena con Fritz sulla Rod Laver Arena

video

Prima di partecipare al torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner è sceso...

Quali Aus Open, quattro azzurri al turno decisivo

Tennis

Sono quattro gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open...

Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone

Tennis

Svelato il tabellone del Million Dollar 1 point Slam, il torneo esibizione che vede protagonisti...

Vavassori si ferma agli ottavi contro Vukic

atp auckland

Si ferma agli ottavi di finale la corsa in singolare di Andrea Vavassori al torneo Atp 250 di...

Darderi, che rimonta con Tabilo: è ai quarti

atp auckland

Luciano Darderi apre il suo 2026 con una vittoria in rimonta che gli regala i quarti di finale...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS