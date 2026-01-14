Vavassori si ferma agli ottavi contro Vukic

Andrea Vavassori eliminato agli ottavi del torneo Atp 250 di Adelaide. L'azzurro, numero 336 del mondo, è stato superato dall'australiano Aleksandar Vukic (87) con i parziali di 6-2, 7-6 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo una partenza al rallentatore, in cui l'azzurro si è trovato sotto di due break che gli sono costati il 1° set, Wave ha alzato il rendimento al servizio (8 ace, 65% di prime in campo) e ha costretto il rivale al tie-break: qui avanti 4-3 ha avuto un passaggio a vuoto, cedendo 7-5 al primo match point. L'azzurro, che è impegnato anche nel doppio con Simone Bolelli, esce comunque da Auckland con un balzo importante nel ranking Atp di singolare, dove entra tra i primi 300 del mondo.