Australian Open, tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa, c'è Berrettini-De Minaur

aus open

Sinner e Musetti inseriti nella parte bassa del tabellone e potenziali rivali in semifinale: Jannik debutterà con Gaston, Musetti sfiderà Collignon. Al primo turno Berrettini-De Minaur, Arnaldi-Rublev e Bellucci-Ruud. Nel torneo femminile Paolini va nel quarto di Sabalenka

IL TABELLONE DI SINNER

Inizierà contro Hugo Gaston la difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open. È questo l'esito del sorteggio del primo Slam dell'anno, che vedeva il tennista azzurro testa di serie numero 2. Un cammino che nasconde qualche insidia per Sinner che al 3° turno potrebbe incrociare Joao Fonseca, nei quarti uno tra Shelton e Ruud e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti. Il carrarino, che all'esordio sfiderà il belga Collignon, è inserito nella parte bassa del tabellone, nel quarto di Nole. Anche per lui un potenziale cammino insidioso già dal secondo turno, con il possibile derby contro Lorenzo Sonego (che al 1° turno giocherà con lo spagnolo Taberner). Dal suo lato anche Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Sarà un primo turno spettacolare, invece, per Matteo Berrettini che esordirà contro il n. 6 del seeding Alex De Minaur. Il romano è nel primo quarto di tabellone, quello di Carlos Alcaraz che all'esordio sfiderà l'australiano Walton. Tra le altre sfide di primo turno, Cobolli e Nardi attendono un qualificato, Darderi affronterà Garin mentre Arnaldi e Bellucci sfideranno rispettivamente Rublev e Ruud.  

Aus Open, il potenziale cammino di Sinner

Australian Open, il primo turno degli italiani

  • [2] Sinner (Ita) vs Gaston (Fra)
  • [5] Musetti (Ita) vs Collignon (Bel)
  • [20] Cobolli (Ita) vs Q/LL
  • [22] Darderi (Ita) vs Garin (Chi)
  • Sonego (Ita) vs Taberner (Esp)
  • Berrettini (Ita) vs [6] De Minaur (Aus)
  • Arnaldi (Ita) vs [13] Rublev
  • Bellucci (Ita) vs [12] Ruud (Nor)
  • Nardi (Ita) vs Q/LL

I potenziali quarti di finale del singolare maschile

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [6] De Minaur (Aus)
  • [3] Zverev (Ger) vs [7] Auger-Aliassime (Can)
  • [5] MUSETTI (Ita) vs [4] Djokovic (Srb)
  • [6] Shelton (Usa) vs [2] SINNER (Ita)

Femminile: Paolini nl quarto di Sabalenka

Al femminile riflettori puntati su Jasmine Paolini che inizierà il suo cammino contro una qualificata. La toscana, testa di serie numero 7 del tabellone, è stata inserita nella parte alta e potrebbe incrociare la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale. Le altre teste di serie nel lato di Paolini sono l'americana Iva Jovic (potenziale rivale al 3° turno), l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Ekaterina Alexandrova (che potrebbe incrociare negli ottavi). Elisabetta Cocciaretto, invece, debutterà contro l'austriaca Julia Grabher: per lei potenziale terzo turno contro Iga Swiatek. 

I potenziali quarti di finale del singolare femminile

  • [1] Sabalenka vs [7] PAOLINI (Ita)
  • [3] Gauff (Usa) vs [8] Andreeva
  • [6] Pegula (Usa) vs [4] Anisimova (Usa)
  • [5] Rybakina (Kaz) vs [2] Swiatek (Pol)

