Inizierà contro Hugo Gaston la difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open. È questo l'esito del sorteggio del primo Slam dell'anno, che vedeva il tennista azzurro testa di serie numero 2. Un cammino che nasconde qualche insidia per Sinner che al 3° turno potrebbe incrociare Joao Fonseca, nei quarti uno tra Shelton e Ruud e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti. Il carrarino, che all'esordio sfiderà il belga Collignon, è inserito nella parte bassa del tabellone, nel quarto di Nole. Anche per lui un potenziale cammino insidioso già dal secondo turno, con il possibile derby contro Lorenzo Sonego (che al 1° turno giocherà con lo spagnolo Taberner). Dal suo lato anche Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Sarà un primo turno spettacolare, invece, per Matteo Berrettini che esordirà contro il n. 6 del seeding Alex De Minaur. Il romano è nel primo quarto di tabellone, quello di Carlos Alcaraz che all'esordio sfiderà l'australiano Walton. Tra le altre sfide di primo turno, Cobolli e Nardi attendono un qualificato, Darderi affronterà Garin mentre Arnaldi e Bellucci sfideranno rispettivamente Rublev e Ruud.

