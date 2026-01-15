Sarà Hugo Gaston il primo rivale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Testa di serie numero 2, l'azzurro potrebbe incrociare Joao Fonseca al 3° turno. In semifinale possibile derby con Musetti o la sfida con Djokovic. Di seguito il potenziale cammino di Jannik fino alla finale. Gli Australian Open sono in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio
- Hugo GASTON (precedenti 2-0 per Jannik)
- 2021 - Marsiglia (R16): Sinner b. Gaston 6-4, 6-1
- 2021 - Miami (R64): Sinner b. Gaston 6-2, 6-2
- James DUCKWORTH (precedenti 2-1 per Jannik)
- Qualificato/Lucky Loser
- Joao FONSECA (nessun precedente)
- Eliot SPIZZIRRI (nessun precedente)
- Luca NARDI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Karen KHACHANOV (precedenti 4-1 per Jannik)
- Luciano DARDERI (nessun precedente)
- Giovanni MPETSHI PERRICARD (nessun precedente)
- Sebastian BAEZ (precedenti 3-0 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 8-1 per Jannik)
- Casper RUUD (precedenti 4-0 per Jannik)
- Denis SHAPOVALOV (precedenti 1-1)
- Valentin VACHEROT (nessun precedente)
- Novak DJOKOVIC (precedenti 6-4 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)
- Stefanos TSITSIPAS (precedenti 6-3 per il greco)
- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-6 per lo spagnolo)
- Alexander ZVEREV (precedenti 6-4 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)