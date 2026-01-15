Offerte Sky
Sinner agli Australian Open 2026: tabellone e avversari

Sarà Hugo Gaston il primo rivale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Testa di serie numero 2, l'azzurro potrebbe incrociare Joao Fonseca al 3° turno. In semifinale possibile derby con Musetti o la sfida con Djokovic. Di seguito il potenziale cammino di Jannik fino alla finale. Gli Australian Open sono in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio

TUTTI I MATCH DEGLI ITALIANI

Aus Open, sorteggio giovedì alle 4.30: Sinner n. 2

Giovedì alle ore 4.30 italiane è in programma il sorteggio degli Australian Open 2026. Jannik...

Sinner, allenamento con Cobolli sulla Rod Laver

Allenamento sulla Rod Laver Arena per Jannik Sinner, impegnato con Flavio Cobolli sul campo...

Quando potrà tornare n. 1 Sinner: gli scenari

Agli Australian Open ripartirà la sfida per il numero 1 al mondo tra Sinner e Alcaraz. Lo...

Sinner e Alcaraz si allenano: Carlos alla LeBron!

In attesa di vederli nuovamente insieme mercoledì nell'esibizione 'Million Dollar 1 Point Slam' a...

Non soldi ma cuoricini: il gesto di Sinner-Alcaraz

Oggi sono già a Melbourne per iniziare la missione Australian Open. Nei giorni scorsi, però, non...

    Sinner: "Voglio essere più imprevedibile nel 2026"

    Le parole del numero 2 del mondo all'emittente australiana 'Nine': "Voglio essere più...

    Darderi e Cocciaretto, programma di giovedì su Sky

    Sarà un'altra grande notte di tennis nel continente australiano. Ad Auckland tocca a Luciano...

    Ofner esulta, ma il match non è finito e poi perde

    Incredibile gaffe di Sebastian Ofner nel secondo turno di qualificazione degli Australian Open,...