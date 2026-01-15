Roger Federer è tornato agli Australian Open. Sei anni dopo l'ultima partita giocata sulla Rod Laver Arena (la semifinale persa con Djokovic), Re Roger è tornato a Melbourne Park, protagonista sabato della cerimonia d'apertura e di una "battaglia tra numeri 1" con Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt. Un'occasione anche per incontrare i media. Tra i temi trattati da Federer in conferenza stampa, anche la rivalità tra Sinner e Alcaraz. "È una grande rivalità - ha spiegato il campione elvetico - La finale del Roland Garros è stata pazzesca, con un quinto set epico. La loro progressione è continua". Federer si è soffermato poi sul gioco dall'azzurro, raccontando come sarebbe stato giocare con lui: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik e io ero lì sugli spalti, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io - spiega - Penso sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato affrontare Jannik. Non ho provato la stessa cosa guardando Jannik contro Djokovic a Shanghai: lì stavo solo guardando del grande tennis, perché entrambi giocavano in modo molto diverso da come gioco io".