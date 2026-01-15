Offerte Sky
Australian Open, Federer: "Contro Sinner giocherei come Dimitrov a Wimbledon"

aus open

Tornato a Melbourne dopo sei anni, Roger Federer ha parlato di Sinner e Alcaraz, soffermandosi su come affronterebbe il tennista azzurro: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io. In generale mi immedesimo di più nella mentalità di Alcaraz"

IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Roger Federer è tornato agli Australian Open. Sei anni dopo l'ultima partita giocata sulla Rod Laver Arena (la semifinale persa con Djokovic), Re Roger è tornato a Melbourne Park, protagonista sabato della cerimonia d'apertura e di una "battaglia tra numeri 1" con Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt. Un'occasione anche per incontrare i media. Tra i temi trattati da Federer in conferenza stampa, anche la rivalità tra Sinner e Alcaraz. "È una grande rivalità - ha spiegato il campione elvetico - La finale del Roland Garros è stata pazzesca, con un quinto set epico. La loro progressione è continua". Federer si è soffermato poi sul gioco dall'azzurro, raccontando come sarebbe stato giocare con lui: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik e io ero lì sugli spalti, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io - spiega - Penso sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato affrontare Jannik. Non ho provato la stessa cosa guardando Jannik contro Djokovic a Shanghai: lì stavo solo guardando del grande tennis, perché entrambi giocavano in modo molto diverso da come gioco io".

"Mi immedesimo nella mentalità di Alcaraz"

Federer ha poi parlato di Alcaraz, paragonando la mentalità e il gioco dello spagnolo al suo: "In generale mi immedesimo di più nella mentalità e nei panni di Alcaraz quando lo vedo giocare. Quando Carlos decide di fare una palla corta, quando scende a rete, quando passa dalla difesa all'attacco. Ora, con Sinner, a un certo punto ho pensato: "Ok, adesso capisco come probabilmente giocherei contro Jannik"".

