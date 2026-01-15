Offerte Sky
Wta Hobart, Atp Adelaide e Atp Auckland, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Elisabetta Cocciaretto gioca la prima semifinale del 2026 e lo fa al Wta 250 di Hobart contro la croata Ruzic. In campo anche ad Auckland e Adelaide. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Giornata di tennis da non perdere e da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 250 di Hobart la protagonista è Elisabetta Cocciaretto: dopo la vittoria contro Bondar, l'azzurra affronterà alla sua prima semifinale del 2026 (la sesta a livello Wta) la croata Antonia Ruzic, avanti 2-1 nei precedenti.

Il programma di venerdì 16 gennaio su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 23 di giovedì 15 gennaio: Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 5 - Wta Hobart: COCCIARETTO (Ita) vs Ruzic (Cro)
  • a seguire - Wta Hobart: Preston (Aus) vs Jovic (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 23 di giovedì 15 gennaio - Atp Auckland: Mpetshi Perricard (Fra) vs Mensik (Cze)
  • non prima delle 24 - Atp Auckland: Shelton (Usa) vs Baez (Arg)
  • non prima della 1 - Atp Auckland: Mpteshi Perricard/Mensik vs Spizzirri/Marozsan
  • a seguire - Atp Auckland: Shelton/Baez vs Giron (Usa)
  • non prima delle 9 - Atp Adelaide: Davidovich Fokina (Spa) vs Humbert (Fra)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 1.30 - Wta Adelaide: Birrell (Aus) vs Mboko (Can)
  • non prima delle 3.30 - Atp Adelaide: Machac (Cze) vs Paul (Usa)
  • non prima delle 5.30 - Wta Adelaide: Andreeva vs Shnaider

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

