Elisabetta Cocciaretto gioca la prima semifinale del 2026 e lo fa al Wta 250 di Hobart contro la croata Ruzic. In campo anche ad Auckland e Adelaide. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di tennis da non perdere e da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 250 di Hobart la protagonista è Elisabetta Cocciaretto: dopo la vittoria contro Bondar, l'azzurra affronterà alla sua prima semifinale del 2026 (la sesta a livello Wta) la croata Antonia Ruzic, avanti 2-1 nei precedenti.
Il programma di venerdì 16 gennaio su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 23 di giovedì 15 gennaio: Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 5 - Wta Hobart: COCCIARETTO (Ita) vs Ruzic (Cro)
- a seguire - Wta Hobart: Preston (Aus) vs Jovic (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 23 di giovedì 15 gennaio - Atp Auckland: Mpetshi Perricard (Fra) vs Mensik (Cze)
- non prima delle 24 - Atp Auckland: Shelton (Usa) vs Baez (Arg)
- non prima della 1 - Atp Auckland: Mpteshi Perricard/Mensik vs Spizzirri/Marozsan
- a seguire - Atp Auckland: Shelton/Baez vs Giron (Usa)
- non prima delle 9 - Atp Adelaide: Davidovich Fokina (Spa) vs Humbert (Fra)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 1.30 - Wta Adelaide: Birrell (Aus) vs Mboko (Can)
- non prima delle 3.30 - Atp Adelaide: Machac (Cze) vs Paul (Usa)
- non prima delle 5.30 - Wta Adelaide: Andreeva vs Shnaider
