Wta Hobart, Cocciaretto in finale: Ruzic battuta in due set

wta hobart

Elisabetta Cocciaretto torna in finale al torneo Wta di Hobart: l'azzurra, partita dalle qualificazioni, batte in semifinale in due set la croata Antonia Ruzic con i parziali di 6-3, 6-2. Sabato sfiderà una tra Preston e Jovic. La finale è in diretta stanotte alle ore 3 su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Elisabetta Cocciaretto torna in finale all al torneo Wta 250 di Hobart. La 24enne azzurra, n.80 del ranking (ma ha già guadagnato almeno 16 posizioni), che aveva raggiunto la finale nel torneo della Tasmania anche due anni fa, ha battuto senza problemi la croata Antonia Ruzic (71) con i parziali di 6-3, 6-2 in meno di un'ora e venti di gioco. Sabato Cocciaretto giocherà la sua terza finale in carriera dopo quella persa a Hobart e quella vinta a Losanna, sempre nel 2023. L'avversaria uscirà dalla vincente del match tra l’australiana Taylah Preston, n.204 del mondo e la statunitense Iva Jovic (30), terza favorita del seeding.

