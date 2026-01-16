Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa nel media day degli Australian Open: "Quanto accaduto un anno fa mi ha reso una persona più forte, mi sento più maturo. Ora vivo il tennis in modo più rilassato. Cahill è come un padre, con Vagnozzi la combinazione è incredibile. Ho lavorato tanto fisicamente e limato qualche dettaglio sul servizio"

"Quanto accaduto lo scorso anno mi ha reso più forte come persona"

"Lo scorso anno la situazione era molto più difficile, perché a questo punto dell’anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo per il caso Clostebol. Era qualcosa che avevo sempre in testa. È stato molto complicato. In quel momento non è stato difficile solo per me, ma anche per la mia famiglia. Ma tutto succede per una ragione. Mi ha reso più forte come persona, non solo come giocatore. Sono più maturo come persona. Mi sono circondato di persone fantastiche. Tutto ciò che accade in campo e a livello di risultati è un extra. Ora vivo lo sport in modo molto diverso, più rilassato".