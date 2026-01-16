Sinner agli Australian Open: "Mi sento più maturo di un anno fa"AUS OPEN
Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa nel media day degli Australian Open: "Quanto accaduto un anno fa mi ha reso una persona più forte, mi sento più maturo. Ora vivo il tennis in modo più rilassato. Cahill è come un padre, con Vagnozzi la combinazione è incredibile. Ho lavorato tanto fisicamente e limato qualche dettaglio sul servizio"
Jannik Sinner ha parlato alla stampa nel consueto media day che anticipa l'esordio agli Australian Open, previsto per il due volte campione tra lunedì e martedì. Ecco i passaggi principali della sua conferenza stampa.
"Quanto accaduto lo scorso anno mi ha reso più forte come persona"
"Lo scorso anno la situazione era molto più difficile, perché a questo punto dell’anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo per il caso Clostebol. Era qualcosa che avevo sempre in testa. È stato molto complicato. In quel momento non è stato difficile solo per me, ma anche per la mia famiglia. Ma tutto succede per una ragione. Mi ha reso più forte come persona, non solo come giocatore. Sono più maturo come persona. Mi sono circondato di persone fantastiche. Tutto ciò che accade in campo e a livello di risultati è un extra. Ora vivo lo sport in modo molto diverso, più rilassato".
"Cahill come un padre, con Vagnozzi combinazione incredibile"
"Cahill è importantissimo per tutti noi, ha un’enorme esperienza. Mi conosce non solo come giocatore, ma anche come persona, in un modo diverso. È molto importante. È come un padre per tutti noi. È fantastico averlo, ti senti al sicuro con lui. Simone è più giovane nel suo modo di vivere certe situazioni, sono una combinazione incredibile. Abbiamo lavorato sul servizio cambiando un paio di dettagli. Ho lavorato molto dal punto di vista fisico perché la stagione è molto lunga e devi lavorare per avere sempre la condizione migliore".