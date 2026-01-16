Offerte Sky
Wta Hobart, Atp Adelaide e Atp Auckland, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Domani è il giorno delle finali nei quattro tornei in programma nell'ultima settimana prima del via degli Australian Open. Nella notte occhi puntati su Elisabetta Cocciaretto, a caccia del suo secondo titolo Wta ad Hobart: affronterà la statunitense Jovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Giornata di tennis da non perdere e da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 250 di Hobart la protagonista è Elisabetta Cocciaretto: dopo la vittoria in semifinale contro Ruzic, la 24enne azzurra si giocherà il suo secondo titolo della carriera nella finale contro la 18enne statunitense Iva Jovic, numero 30 del ranking e 3 del seeding. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. Appuntamento alle ore 3 italiane. Finali anche ad Adelaide nel torneo combined e nell'Atp di Auckland. 

Il programma di sabato 17 gennaio su Sky Sport e NOW

Su Sky Sport Uno (201):

  • Ore 3 - Wta 250 Hobart, finale: Cocciaretto-Jovic 
Su Sky Sport Tennis (203):
  • Ore 2 - Atp 250 Auckland, finale: Baez-Mensik
  • A seguire - Wta 250 Hobart, finale: Cocciaretto-Jovic
  • Non prima delle 5.30 - Atp 250 Adelaide, finale: Humbert-Machac

Su Sky Sport Arena (204):

  • Ore 3 - Wta 500 Adelaide, finale: Andreeva-Mboko

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

