Australian Open al via domenica, con il primo Slam della stagione che si disputerà a Melbourne fino al prossimo 1° febbraio. Si rinnova la sfida tra Sinner e Alcaraz, con tanti azzurri in campo e possibili protagonisti. ll calendario e tutto quello che c'è da sapere sul major australiano
Tutto pronto per l'inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il primo Slam della stagione vedrà rinnovarsi la sfida tra il n°1 del mondo Carlos Alcaraz e il due volte campione in carica Jannik Sinner. Gli spunti non mancano: riuscirà Zverev a sfatare il tabù Slam? E Carlos a conquistare l'unico Major che ancora gli manca? Djokovic, 24 volte campione Slam e nel suo giardino di casa alla Rod Laver Arena, parte in seconda fila. E attenzione anche al torneo femminile, con Jasmine Paolini tra le più attese.
Il calendario degli Australian Open
- 18-20 gennaio: primo turno
- 21-22 gennaio: secondo turno
- 23-24 gennaio: terzo turno
- 25-26 gennaio: ottavi di finale
- 27-28 gennaio: quarti di finale
- 29-30 gennaio: semifinali
- 31 gennaio: finale femminile
- 1° febbraio: finale maschile
Gli azzurri al via
- Jannik Sinner
- Lorenzo Musetti
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Sonego
- Matteo Berrettini
- Matteo Arnaldi
- Mattia Bellucci
- Luca Nardi
- Jasmine Paolini
- Elisabetta Cocciaretto
Australian Open 2026, il prize money
Il montepremi degli Australian Open 2026 è il più alto di sempre nella storia del torneo. In palio ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni. Premi aumentati in tutti i round, dalle qualificazioni fino al vincitore, con tutti i giocatori di singolare e doppio che riceveranno un aumento minimo del 10 per cento. Il campione incasserà un assegno da 4,5 milioni di dollari australiani, circa 2,4 milioni di euro.