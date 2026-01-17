Australian Open al via domenica, con il primo Slam della stagione che si disputerà a Melbourne fino al prossimo 1° febbraio. Si rinnova la sfida tra Sinner e Alcaraz, con tanti azzurri in campo e possibili protagonisti. ll calendario e tutto quello che c'è da sapere sul major australiano

Tutto pronto per l'inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il primo Slam della stagione vedrà rinnovarsi la sfida tra il n°1 del mondo Carlos Alcaraz e il due volte campione in carica Jannik Sinner. Gli spunti non mancano: riuscirà Zverev a sfatare il tabù Slam? E Carlos a conquistare l'unico Major che ancora gli manca? Djokovic, 24 volte campione Slam e nel suo giardino di casa alla Rod Laver Arena, parte in seconda fila. E attenzione anche al torneo femminile, con Jasmine Paolini tra le più attese.