Elisabetta Cocciaretto ha vinto il Wta 250 di Hobart. L'azzurra ha battuto l'americana Iva Jovic con il puteggio di 6-4, 6-4. Una partita ben gestita da parte di Cocciaretto, che con questo successo conquista il suo secondo titolo Wta in carriera. Nel primo set l'azzurra ha prima strappato la battuta a Jovic nel quinto game, ma ha poi perso il servizio nell'ottavo gioco. Sul 4-4 è stato decisivo il break conquistato da Cocciaretto nel nono game. Scena leggermente diversa nel secondo set, in cui la marchigiana si è prima portata avanti di due break e ha poi perso solo una volta la battuta nell'ottavo gioco. Non sufficiente per poter permettere a Jovic di partire con la rimonta. Si chiude una settimana perfetta per Cocciaretto, che ha perso un solo set in questo torneo dopo esser partita dalle qualificazioni.