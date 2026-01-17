Offerte Sky
Cocciaretto vince il Wta Hobart: Jovic battuta in due set

wta hobart

Partita dalle qualificazioni, l'azzurra batte in finale Jovic con un doppio 6-4 e conquista il Wta 250 di Hobart. Per Cocciaretto si tratta del suo secondo titolo Wta in carriera

Elisabetta Cocciaretto ha vinto il Wta 250 di Hobart. L'azzurra ha battuto l'americana Iva Jovic con il puteggio di 6-4, 6-4. Una partita ben gestita da parte di Cocciaretto, che con questo successo conquista il suo secondo titolo Wta in carriera. Nel primo set l'azzurra ha prima strappato la battuta a Jovic nel quinto game, ma ha poi perso il servizio nell'ottavo gioco. Sul 4-4 è stato decisivo il break conquistato da Cocciaretto nel nono game. Scena leggermente diversa nel secondo set, in cui la marchigiana si è prima portata avanti di due break e ha poi perso solo una volta la battuta nell'ottavo gioco. Non sufficiente per poter permettere a Jovic di partire con la rimonta. Si chiude una settimana perfetta per Cocciaretto, che ha perso un solo set in questo torneo dopo esser partita dalle qualificazioni.

