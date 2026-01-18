Il primo giorno dell'Australian Open 2026 ha già regalato un incontro che entrerà nella storia. Elsa Jacquemot ha battuto a sorpresa Marta Kostyuk in un pazzesco incontro di tre ore e mezza all'ANZ Arena, dove ognuno dei tre set è stato deciso da un tie-break. È la prima volta che accade in un incontro di singolare femminile al Melbourne Park da quando il torneo ha introdotto i tie-break nel set finale nel 2019. Con una durata di tre ore e 31 minuti, è stato anche il match di singolare femminile più lungo dell'evento da allora, con un punteggio finale incredibile: 6-7(4) 7-6(4) 7-6[10-7]. Il precedente record post-2019 era di tre ore e 20 minuti, stabilito l'anno scorso da Emma Navarro e Peyton Stearns, concluso con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 7-5.