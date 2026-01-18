Kostyuk perde il match più lungo dell'Australian Open con la caviglia rottala storia
Incredibile quanto accaduto a Melbourne nel day-1 degli Australian Open, dove un record è già caduto, quello del match più lungo nella storia del singolare femminile. Elsa Jacquemot ha battuto a sorpresa Marta Kostyuk con un triplo tie-break, con l'ucraina che ha giocato il finale di match... con il legamento della caviglia rotto!
Il primo giorno dell'Australian Open 2026 ha già regalato un incontro che entrerà nella storia. Elsa Jacquemot ha battuto a sorpresa Marta Kostyuk in un pazzesco incontro di tre ore e mezza all'ANZ Arena, dove ognuno dei tre set è stato deciso da un tie-break. È la prima volta che accade in un incontro di singolare femminile al Melbourne Park da quando il torneo ha introdotto i tie-break nel set finale nel 2019. Con una durata di tre ore e 31 minuti, è stato anche il match di singolare femminile più lungo dell'evento da allora, con un punteggio finale incredibile: 6-7(4) 7-6(4) 7-6[10-7]. Il precedente record post-2019 era di tre ore e 20 minuti, stabilito l'anno scorso da Emma Navarro e Peyton Stearns, concluso con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 7-5.
Kostyuk: "Ho finito il match con un legamento della caviglia rotto"
Nel finale di partita, quando era sotto 6-5 nel 3° set, Kostyuk ha sofferto di una brutta distorsione alla caviglia, che l'ha costretta al medical time-out. L'ucraina, numero 20 del seeding, è rientrata in campo, ha conquistato il super tie-break, poi perso 10-7. Il tutto con un legamento della caviglia rotto, come confermato su Instagram dopo il match: "Purtroppo mi sono infortunata alla caviglia durante la partita di oggi e, dopo ulteriori accertamenti, è stata confermata la rottura del legamento, il che significa che non potrò continuare a giocare in doppio agli Australian Open".