Kostyuk perde il match più lungo dell'Australian Open con la caviglia rotta

la storia

Incredibile quanto accaduto a Melbourne nel day-1 degli Australian Open, dove un record è già caduto, quello del match più lungo nella storia del singolare femminile. Elsa Jacquemot ha battuto a sorpresa Marta Kostyuk con un triplo tie-break, con l'ucraina che ha giocato il finale di match... con il legamento della caviglia rotto! 

ALCARAZ AL 2° TURNO: I RISULTATI

Il primo giorno dell'Australian Open 2026 ha già regalato un incontro che entrerà nella storia. Elsa Jacquemot ha battuto a sorpresa Marta Kostyuk in un pazzesco incontro di tre ore e mezza all'ANZ Arena, dove ognuno dei tre set è stato deciso da un tie-break. È la prima volta che accade in un incontro di singolare femminile al Melbourne Park da quando il torneo ha introdotto i tie-break nel set finale nel 2019. Con una durata di tre ore e 31 minuti, è stato anche il match di singolare femminile più lungo dell'evento da allora, con un punteggio finale incredibile: 6-7(4) 7-6(4) 7-6[10-7]. Il precedente record post-2019 era di tre ore e 20 minuti, stabilito l'anno scorso da Emma Navarro e Peyton Stearns, concluso con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 7-5.

Kostyuk: "Ho finito il match con un legamento della caviglia rotto"

Nel finale di partita, quando era sotto 6-5 nel 3° set, Kostyuk ha sofferto di una brutta distorsione alla caviglia, che l'ha costretta al medical time-out. L'ucraina, numero 20 del seeding, è rientrata in campo, ha conquistato il super tie-break, poi perso 10-7. Il tutto con un legamento della caviglia rotto, come confermato su Instagram dopo il match: "Purtroppo mi sono infortunata alla caviglia durante la partita di oggi e, dopo ulteriori accertamenti, è stata confermata la rottura del legamento, il che significa che non potrò continuare a giocare in doppio agli Australian Open". 

