Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner , vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita degli ottavi di finale. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo ha sofferto contro lo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking, sconfitto in quattro set nonostante i problemi di crampi a causa del caldo. Ora il derby con Luciano Darderi , 22^ testa di serie del seeding, con cui non ci sono precedenti . Il match è in programma lunedì 26 gennaio sulla Margaret Court Arena non prima delle ore 8 italiane (le 18 in Australia).

Come arrivano Sinner e Darderi

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, per poi vincere agevolmente contro l'australiano Duckworth e soffrire tremendamente contro Spizzirri. Darderi, per la prima volta nella seconda settimana di uno Slam, ha eliminato rispettivamente Garin, Baez e Khachanov.