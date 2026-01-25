Offerte Sky
Sinner-Darderi agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partita

aus open

Sarà derby italiano agli ottavi di finale degli Australian Open, con Jannik Sinner che affronta per la prima volta in carriera Luciano Darderi, che mai aveva raggiunto la seconda settimana in uno Slam. Si giocherà lunedì 26 gennaio sulla Margaret Court Arena alle ore 8 italiane, le 18 in Australia

RISULTATI LIVE

Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita degli ottavi di finale. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo ha sofferto contro lo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking, sconfitto in quattro set nonostante i problemi di crampi a causa del caldo. Ora il derby con Luciano Darderi, 22^ testa di serie del seeding, con cui non ci sono precedenti. Il match è in programma lunedì 26 gennaio sulla Margaret Court Arena non prima delle ore 8 italiane (le 18 in Australia).

Come arrivano Sinner e Darderi

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, per poi vincere agevolmente contro l'australiano Duckworth e soffrire tremendamente contro Spizzirri. Darderi, per la prima volta nella seconda settimana di uno Slam, ha eliminato rispettivamente Garin, Baez e Khachanov

Approfondimento

Sinner e l'imbattibilità nei derby: è 17-0!

