Ferrero riparte dal golf: dopo l'addio ad Alcaraz sarà mental coach di Angel Ayora

tennis&golf

Dopo la separazione con Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero riparte dal golf. Il coach spagnolo seguirà Angel Ayora, golfista iberico classe 2004, curandone l'aspetto mentale. "Il tennis è la mia vita e continuerò a dare il massimo all'Academy e nel circuito" precisa Ferrero che non lascerà il suo lavoro principale

Dal tennis al golf: c'è un nuovo lavoro per Juan Carlos Ferrero. Lo storico coach di Carlos Alcaraz (lo scorso dicembre è arrivata la separazione dopo 7 anni) ha annunciato una nuova collaborazione con il golfista iberico Angel Ayora. "Lavoreremo insieme sull'aspetto mentale della performance e sullo sviluppo professionale" ha scritto Ferrero su Instagram. L'ex n. 1 al mondo, però, ha precisato che non lascerà il tennis: "Il tennis è la mia vita e continuerò a dare il massimo all’Academy e nel circuito. Tuttavia, anche il golf mi entusiasma: è uno sport individuale in cui l’aspetto mentale gioca un ruolo fondamentale. Sono felice di poter contribuire con la mia esperienza e di supportare la crescita di Ángel nel circuito. Abbiamo già iniziato, siamo super motivati e non vediamo l’ora di continuare questo percorso".

Chi è Angel Ayora

Classe 2004, originario di Malaga, Ayora è considerato una delle promesse del panorama golfistico europeo. Passato al professionismo nel 2023, nel 2024 ha ottenuto la sua prima vittoria significativa al Rosa Challenge Tour in Polonia. Attualmente impegnato nel DP World Tour, lo spagnolo ha confermato il suo talento con ottime prestazioni nel 2025: tra queste, il settimo posto all'Open d'Italia, dove è stato a lungo in vetta alla classifica.

