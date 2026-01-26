Dal tennis al golf: c'è un nuovo lavoro per Juan Carlos Ferrero. Lo storico coach di Carlos Alcaraz (lo scorso dicembre è arrivata la separazione dopo 7 anni) ha annunciato una nuova collaborazione con il golfista iberico Angel Ayora. "Lavoreremo insieme sull'aspetto mentale della performance e sullo sviluppo professionale" ha scritto Ferrero su Instagram. L'ex n. 1 al mondo, però, ha precisato che non lascerà il tennis: "Il tennis è la mia vita e continuerò a dare il massimo all’Academy e nel circuito. Tuttavia, anche il golf mi entusiasma: è uno sport individuale in cui l’aspetto mentale gioca un ruolo fondamentale. Sono felice di poter contribuire con la mia esperienza e di supportare la crescita di Ángel nel circuito. Abbiamo già iniziato, siamo super motivati e non vediamo l’ora di continuare questo percorso".