Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariatp indian wells
Al Masters 1000 di Indian Wells si chiude il primo turno. Matteo Arnaldi torna in campo dopo gli Australian Open e affronta l'americano McDonald. Maestrelli, invece, se la vede contro Hijikata. Nel doppio tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 15 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW
Secondo giorno al Masters 1000 di Indian Wells, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli italiani in campo: Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Il sanremese, pronto a tornare in campo dopo l'infortunio, affronterà nel suo secondo torneo del 2026 l'americano Mackenzie McDonald, numero 126 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'azzurro avanti 1-0 nei precedenti. Sarà anche la giornata del debutto nel main draw in un Masters 1000 per Francesco Maestrelli. Dopo un grande Australian Open (chiuso al secondo turno contro Djokovic), l'azzurro è entrato nel tabellone principale di Indian Wells battendo in due set Tirante nel turno decisivo delle qualificazioni. Sfiderà un altro qualificato, l'australiano Rinky Hijikata. Il vincitore di questo match se la vedrà contro Luciano Darderi, testa di serie numero 20. Nel doppio, invece, ci sono Jasmine Paolini e Sara Errani contro la coppia Cristian/Tauson.
Il programma di oggi su Sky e NOW
- Diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena
