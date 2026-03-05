Al Masters 1000 di Indian Wells si chiude il primo turno. Matteo Arnaldi torna in campo dopo gli Australian Open e affronta l'americano McDonald. Maestrelli, invece, se la vede contro Hijikata. Nel doppio tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 15 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

Secondo giorno al Masters 1000 di Indian Wells, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due gli italiani in campo: Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli . Il sanremese, pronto a tornare in campo dopo l'infortunio, affronterà nel suo secondo torneo del 2026 l'americano Mackenzie McDonald , numero 126 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'azzurro avanti 1-0 nei precedenti. Sarà anche la giornata del debutto nel main draw in un Masters 1000 per Francesco Maestrelli. Dopo un grande Australian Open (chiuso al secondo turno contro Djokovic), l'azzurro è entrato nel tabellone principale di Indian Wells battendo in due set Tirante nel turno decisivo delle qualificazioni. Sfiderà un altro qualificato, l'australiano Rinky Hijikata . Il vincitore di questo match se la vedrà contro Luciano Darderi, testa di serie numero 20. Nel doppio, invece, ci sono Jasmine Paolini e Sara Errani contro la coppia Cristian/Tauson.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.