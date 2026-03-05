Le parole dell'ex allenatore di Alcaraz al programma 'El Cafelito': "Tornare con lui? Non potrei dire di no. Non lo seguo più sui social perché mi compariva dappertutto, ho bisogno di tempo". E poi ha svelato le caratteristiche del suo giocatore perfetto

Il divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero risale alla fine del 2025. Ma non è detto che in futuro il binomio non possa ricomporsi. A dirlo è stato lo stesso ex allenatore dello spagnolo, intervistato nel programma 'El Cafelito'. " Tornare con lui? Dicono che i sequel non siano mai belli, ma ci sono alcuni film in cui lo sono - ha spiegato circa un eventuale ritorno nello staff del numero uno al mondo -. In fondo al cuore, non potrei dire di no ad Alcaraz ". E sul motivo per cui non lo segue più sui social ha risposto: "Necessito di tempo. Ogni volta che apro Instagram me lo ritrovo dappertutto. Seguo le pagine dei tornei e mi compare, non l'ho smesso di seguire per ripicca".

Il giocatore perfetto secondo Ferrero

Ferrero ha poi combinato le caratteristiche del giocatore perfetto: dal destro di Federer al rovescio di Wawrinka, passando per il servizio di Wayne Arthurs, la palla corta di Gaston Gaudio e la volée di Edberg, con un bel mix di Djokovic e la mentalità di Nadal. Ma anche qui non sono mancati gli elogi ad Alcaraz, ammirato per la palla corta, il gioco di piedi e la sua determinazione nel gioco a rete, "tra i migliori che ho visto nella storia". Il coach spagnolo ha anche raccontato le sue caratteristiche e il rapporto con il successo: "Sono molto meticoloso e metodico - ha detto -. Dopo le sconfitte prima la rabbia mi durava due o tre giorni, come allenatore ho cercato di affrontare la situazione in modo diverso. Nel tennis tutto accade così velocemente: vivere un'esperienza come un Grande Slam ti fa chiedere se lo rifarai mai più e ti fa persino provare un po' di paura. La fama mi colpì all'improvviso dopo la Coppa Davis, trascorsi quasi due settimane a casa senza uscire".