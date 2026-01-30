Sabalenka-Rybakina agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaaus open
Sabato alle 9.30 italiane va in scena sulla Rod Laver Arena la finale del singolare femminile degli Australian Open: in campo la n°1 del mondo e campionessa in carica Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina, a caccia del suo primo titolo a Melbourne
ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!
Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocano il titolo del singolare femminile degli Australian Open. Match in programmma sabato sulla Rod Laver Arena alle ore 9.30 italiane (le 19.30 a Melbourne). Per la bielorussa si tratta della quarta finale consecutiva agli Australian Open. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo è alla settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf) e va a caccia del 5° Major della carriera. Come nel 2023, l'avversaria in finale di la kazaka, che tornerà n. 3 al mondo dopo gli Australian Open, e che disputerà la terza finale Slam in carriera, andando a cercare il secondo titolo dopo Wimbledon 2022.
Sabalenka-Rybakina, tutti i precedenti
Il bilancio nei precedenti è 8-6 per Sabalenka, ma Rybakina ha battuto la bielorussa nella finale delle Wta Finals lo scorso novembre.
- Wuhan 2019, quarti: Sabalenka b. Rybakina 6-3 1-6 6-1
- Abu Dhabi 2021, quarti: Sabalenka b. Rybakina 6-4 4-6 6-3
- Wimbledon 2021, ottavi: Sabalenka b. Rybakina 6-3 4-6 6-3
- Australian Open 2023, finale: Sabalenka b. Rybakina 4-6 6-3 6-4
- Indian Wells 2023, finale: Rybakina b. Sabalenka 7-6 (13-11) 6-4
- Pechino 2023, quarti: Rybakina b. Sabalenka 7-5 6-2
- WTA Finals 2023, round robin: Sabalenka b. Rybakina 6-2 3-6 6-3
- Brisbane 2024, finale: Rybakina b. Sabalenka 6-0 6-3
- Madrid 2024, semifinale: Sabalenka b. Rybakina 1-6 7-5 7-6 (7-5)
- WTA Finals 2024, round robin: Rybakina b. Sabalenka 6-4 3-6 6-1
- Berlino 2025, quarti: Sabalenka b. Rybakina 7-6 (8-6) 3-6 7-6 (8-6)
- Cincinnati 2025, quarti: Rybakina b. Sabalenka 6-1 6-4
- Wuhan 2025, quarti: Sabalenka b. Rybakina 6-3 6-3
- WTA Finals 2025, finale: Rybakina b. Sabalenka 6-3 7-6 (7-0)