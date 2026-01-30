Sabato alle 9.30 italiane va in scena sulla Rod Laver Arena la finale del singolare femminile degli Australian Open: in campo la n°1 del mondo e campionessa in carica Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina, a caccia del suo primo titolo a Melbourne

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocano il titolo del singolare femminile degli Australian Open. Match in programmma sabato sulla Rod Laver Arena alle ore 9.30 italiane (le 19.30 a Melbourne). Per la bielorussa si tratta della quarta finale consecutiva agli Australian Open. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo è alla settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf) e va a caccia del 5° Major della carriera. Come nel 2023, l'avversaria in finale di la kazaka, che tornerà n. 3 al mondo dopo gli Australian Open, e che disputerà la terza finale Slam in carriera, andando a cercare il secondo titolo dopo Wimbledon 2022.