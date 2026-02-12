Elisabetta Cocciaretto oggi impegnata nei quarti di finale di Doha contro la lettone Ostapenko. Alle 17, invece, il debutto di Luciano Darderi all'Atp 250 di Buenos Aires. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Elisabetta Cocciaretto non vuole smettere di sognare al Wta 1000 di Doha. Per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un Wta 1000, la marchigiana - entrata in tabellone da lucky loser - affronterà Jelena Ostapenko, n. 24 al mondo. Tra l'azzurra e la lettone c'è un solo precedente che risale al torneo di Birmingham 2024 (su erba), vinto da Elisabetta in due set. Sarà anche il giorno di Luciano Darderi. Unico italiano ancora in tabellone a Buenos Aires, l'italoargentino debutterà sulla terra sudamericana contro il cileno Barrios Vera, n. 114 Atp. Infine proseguono i tornei di Rotterdam e Dallas: tra le partite da seguire, riflettori su De Minaur-Wawrinka e Van de Zandschulp-Tsitsipas. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 13 - Wta Doha: Ostapenko (Lat) vs COCCIARETTO (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Rotterdam: Khachanov vs Munar (Esp)
- a seguire - Atp Rotterdam: Van de Zandschulp (Ned) vs Tsitsipas (Gre)
- non prima delle 14.30 - Atp Rotterdam: De Minaur (Aus) vs Wawrinka (Sui)
- ore 17 - Atp Buenos Aires: Barrios Vera (Chi) vs DARDERI (Ita)
- non prima delle 19.30 - Atp Rotterdam: Medjedovic (Srb) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Atp Rotterdam: Struff (Ger) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Atp Buenos Aires: Buse (Per) vs Baez (Arg)
- non prima delle 24 - Atp Buenos Aires: Ugo Carabelli (Arg) vs Navone (Arg)
- non prima delle 2 - Atp Dallas: Mannarino (Fra) vs Shelton (Usa)
- a seguire - Atp Dallas: Paul (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
