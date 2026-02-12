Elisabetta Cocciaretto non vuole smettere di sognare al Wta 1000 di Doha . Per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un Wta 1000, la marchigiana - entrata in tabellone da lucky loser - affronterà Jelena Ostapenko , n. 24 al mondo. Tra l'azzurra e la lettone c'è un solo precedente che risale al torneo di Birmingham 2024 (su erba), vinto da Elisabetta in due set. Sarà anche il giorno di Luciano Darderi . Unico italiano ancora in tabellone a Buenos Aires , l'italoargentino debutterà sulla terra sudamericana contro il cileno Barrios Vera, n. 114 Atp. Infine proseguono i tornei di Rotterdam e Dallas : tra le partite da seguire, riflettori su De Minaur-Wawrinka e Van de Zandschulp-Tsitsipas. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

