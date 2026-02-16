Offerte Sky
Sinner-Machac all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita

live atp doha

Jannik Sinner torna in campo 17 giorni dopo gli Australian Open: l'azzurro protagonista nel match d'esordio a Doha contro Tomas Machac, n. 31 al mondo. Il match è in diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER-MACHAC LIVE ALLE 17.30 SU SKY SPORT UNO

LIVE

Per Sinner si tratta del ritorno in campo 17 giorni dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic, al quinto set

Il match è in programma non prima delle 17.30, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Si alza il sipario sull'Atp 500 di Doha e scende subito in campo Jannik Sinner. L'azzurro impegnato nel match d'esordio sul campo centrale contro il ceco Tomas Machac, n. 31 al mondo

