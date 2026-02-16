SINNER-MACHAC LIVE ALLE 17.30 SU SKY SPORT UNO

Sinner-Machac all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo 17 giorni dopo gli Australian Open: l'azzurro protagonista nel match d'esordio a Doha contro Tomas Machac, n. 31 al mondo. Il match è in diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Per Sinner si tratta del ritorno in campo 17 giorni dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic, al quinto set
Il match è in programma non prima delle 17.30, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si alza il sipario sull'Atp 500 di Doha e scende subito in campo Jannik Sinner. L'azzurro impegnato nel match d'esordio sul campo centrale contro il ceco Tomas Machac, n. 31 al mondo