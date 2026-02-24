Berrettini sconfitto all'esordio a Santiago dallo statunitense Nava con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti. Una partita con qualche ombra per il romano che tornerà in campo dal 4 marzo a Indian Wells. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Debutto amaro a Santiago del Cile per Matteo Berrettini. Il romano esce di scena al primo turno dell'Atp 250 cileno, battuto dallo statunitense Emilio Nava, n. 79 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti. Una partita in ombra per Berrettini che ha mostrato soltanto qualche lampo di buon tennis, ma è apparso scarico fisicamente. L'azzurro non è mai riuscito a imporre il suo gioco contro un Nava intraprendente e aggressivo, che ha dato ritmo e intensità agli scambi. Il primo set si decide nei primi tre game, con il break in apertura per lo statunitense. Nel secondo parziale l'equilibrio si rompe nel settimo game, ancora in favore di Nava che poi chiude al secondo match point.