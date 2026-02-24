Offerte Sky
Atp Santiago, Berrettini ko all'esordio: Nava vince in 2 set

atp santiago

Berrettini sconfitto all'esordio a Santiago dallo statunitense Nava con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti. Una partita con qualche ombra per il romano che tornerà in campo dal 4 marzo a Indian Wells. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Debutto amaro a Santiago del Cile per Matteo Berrettini. Il romano esce di scena al primo turno dell'Atp 250 cileno, battuto dallo statunitense Emilio Nava, n. 79 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti. Una partita in ombra per Berrettini che ha mostrato soltanto qualche lampo di buon tennis, ma è apparso scarico fisicamente. L'azzurro non è mai riuscito a imporre il suo gioco contro un Nava intraprendente e aggressivo, che ha dato ritmo e intensità agli scambi. Il primo set si decide nei primi tre game, con il break in apertura per lo statunitense. Nel secondo parziale l'equilibrio si rompe nel settimo game, ancora in favore di Nava che poi chiude al secondo match point.

Adesso gli Stati Uniti

Berrettini conclude la tournée sudamericana sulla terra rossa con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte: il risultato migliore a Rio de Janeiro, fermato ai quarti da Ignacio Buse. Adesso per Matteo c'è all'orizzonte il Sunshine Double, con i primi due Masters 1000 della stagione a Indian Wells (4-15 marzo) e Miami (18-29 marzo). 

Musetti torna in campo: "Non vedo l'ora di competere"

