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Musetti salta l'Atp Miami per un affaticamento al braccio: le news

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Lorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami: numero 4 del seeding e inserito nella parte alta del tabellone, l'azzurro ha dato forfait a due giorni dall'esordio per un affaticamento al braccio. Al suo posto entrerà un lucky loser che debutterà direttamente al secondo turno

Lorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami. È la notizia a sorpresa che arriva mercoledì dalla Florida, a due giorni dal debutto del tennista azzurro. Numero 4 del seeding e inserito nella parte alta del tabellone, Musetti ha rinunciato al torneo statunitense per via di un affaticamento al braccio. Lorenzo era già a Miami e nella giornata di martedì si era allenato con l'amico Flavio Cobolli. "Voglio ritrovare le sensazioni migliori" aveva detto Musetti, costretto a saltare i tornei di febbraio per via dell'infortunio muscolare accusato agli Australian Open. Rientrato a Indian Wells dove ha perso all'esordio con Fucsovics, adesso il carrarino dovrà concentrarsi sulla stagione a lui favorevole, quella sulla terra rossa. Nei prossimi mesi, infatti, dovrà difendere gli ottimi risultati dello scorso anno, con la finale a Monte-Carlo e le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros.

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