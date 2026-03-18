La giornata del Miami Open inizierà con un'ora di ritardo per via del maltempo: i match erano previsti per le 16 italiane, ma i giocatori scenderanno in campo non prima delle 17. Tra i protagonisti attesi oggi ci sono Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto, ma le previsioni non sono incoraggianti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Avvio complicato dalla pioggia per il Miami Open. Il programma del mercoledì del Masters 1000 statunitense subirà almeno un’ora di ritardo: i match, inizialmente previsti alle 16 italiane (le 11 in Florida), non inizieranno prima delle 17. Non è la prima difficoltà legata al maltempo: già nei giorni scorsi la pioggia aveva causato diversi disagi durante le qualificazioni. Inoltre, il campo Centrale, ricavato all’interno dell'Hard Rock Stadium, è stato chiuso per consentire lavori di ripristino dopo i danni subiti proprio a causa delle precipitazioni. Per questo motivo, oggi il campo principale sarà la Grandstand dove, nella notte italiana, è in programma l'esordio di Matteo Berrettini contro il francese Muller. Slitta invece a giovedì l’attesa sfida sul Centrale tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan, rinviata per motivi di ordine pubblico legati al grande afflusso di tifosi brasiliani pronti a sostenere il giovane talento. Il vincitore affronterà poi Carlos Alcaraz al secondo turno.