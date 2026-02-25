Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky

Sarà un lungo mercoledì di tennis da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW . Una "maratona" che vedrà protagonisti quattro italiani, impegnati tra Santiago del Cile e Acapulco. Sulla terra rossa cilena il primo a scendere in campo sarà Andrea Pellegrino : reduce dalle qualificazioni e dalla vittoria su Barrena, il pugliese affronterà Francisco Comesana. A mezzanotte, invece, spazio a Luciano Darderi con Mariano Navone, oggi n. 77 Atp. Sul cemento messicano, invece, sarà notte con Flavio Cobolli e Mattia Bellucci : il romano sfiderà il ceco Svrcina, mentre il lombardo ritrova Alejandro Davidovich Fokina nel remake dello scorso anno sempre ad Acapulco.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

