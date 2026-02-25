Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky

Inizia un lungo mercoledì di tennis da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. In campo quattro italiani tra Santiago e Acapulco: apre Andrea Pellegrino alle 19, poi nella notte spazio a Darderi, Cobolli e Bellucci
Sarà un lungo mercoledì di tennis da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Una "maratona" che vedrà protagonisti quattro italiani, impegnati tra Santiago del Cile e Acapulco. Sulla terra rossa cilena il primo a scendere in campo sarà Andrea Pellegrino: reduce dalle qualificazioni e dalla vittoria su Barrena, il pugliese affronterà Francisco Comesana. A mezzanotte, invece, spazio a Luciano Darderi con Mariano Navone, oggi n. 77 Atp. Sul cemento messicano, invece, sarà notte con Flavio Cobolli e Mattia Bellucci: il romano sfiderà il ceco Svrcina, mentre il lombardo ritrova Alejandro Davidovich Fokina nel remake dello scorso anno sempre ad Acapulco.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Dubai: Medvedev vs Wawrinka (Sui)
- a seguire - Atp Dubai: Auger-Aliassime (Can) vs Mpetshi Perricard (Fra)
- a seguire - Atp Dubai: Griekspoor (Ned) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Atp Dubai: Rublev vs Humbert (Fra)
- a seguire - Atp Dubai: Rinderknech (Fra) vs Draper (Gbr)
- ore 19 - Atp Santiago: Comesana (Arg) vs PELLEGRINO (Ita)
- ore 21 - Wta Merida: Linette (Pol) vs Jimenez Kasintseva (And)
- ore 24 - Atp Santiago: Navone (Arg) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Atp Acapulco: Ruud (Nor) vs Mannarino (Fra)
- a seguire - Atp Acapulco: BELLUCCI (Ita) vs Davidovich Fokina (Esp)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 1 - Atp Acapulco: Svrcina (Cze) vs COBOLLI (Ita)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.