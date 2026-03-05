Offerte Sky
Sinner-Svrcina all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming

atp indian wells

Debutto al Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronta il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking Atp proveniente dalle qualificazioni. Il match, in programma venerdì 6 marzo, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà contro Dalibor Svrcina il percorso al Masters 1000 di Indian Wells di Jannik Sinner. Il numero due al mondo, al ritorno in campo dopo l'eliminazione contro Jakub Mensik ai quarti di finale dell'Atp 500 di Doha, se la vedrà dunque contro il tennista ceco, numero 109 al mondo. Sarà la prima sfida tra i due a livello Atp. Il match, in programma per venerdì 6 marzo con orario ancora da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Come arrivano Sinner e Svrcina

Jannik ha giocato due tornei in questo inizio di stagione: gli Australian Open, in cui si è fermato in semifinale contro Novak Djokovic, e l'Atp 500 di Doha, dove ha perso ai quarti di finale contro Jakub Mensik in tre set. Svrcina, invece, è reduce dall'Atp 500 di Acapulco, in cui ha perso agli ottavi di finale contro Flavio Cobolli (che ha poi vinto il torneo). Al '1000' di Indian Wells il ceco, dopo aver superato le qualificazioni, viene dalla vittoria al primo turno del main draw contro l'australiano Duckworth per 6-2, 6-4.

