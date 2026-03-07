Si chiude il secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Un sabato che vedrà un solo italiano in campo: Luciano Darderi . L'italoargentino, n. 20 del seeding e reduce dal titolo a Santiago del Cile, esordirà contro l'australiano Hijilata che al primo turno ha superato Francesco Maestrelli. Il bilancio nei precedenti è 2-0 per Darderi, entrambi a livello Slam (Roland Garros 2024 e US Open 2025). Sarà anche il giorno di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic . Il numero 1 al mondo, ancora imbattuto nel 2026 dopo i trionfi agli Australian Open e Doha, sfiderà Grigor Dimitrov nel remake dell'ottavo di finale dello scorso anno. Nole, invece, torna in campo dopo Melbourne e trova sul suo cammino il polacco Kamil Majchrzak, n. 57 della classifica mondiale. Tra le altre sfide di giornata attesa per Khachanov-Fonseca, mentre nel femminile debuttano Swiatek, Rybakina e Andreeva.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.